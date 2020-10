Almería vive su tercera ola de coronavirus. O la extensión de la segunda tras un tiempo de calma. Sea como sea, lo cierto es que las cifras ya superan cualquier registro anterior. Este jueves la Consejería de Salud ha notificado 301 nuevos casos positivos (299 si solo se tienen en cuenta los diagnosticados mediante prueba PCR y test de antígenos). Es la mayor cifra en un solo día desde que comenzó la pandemia.

Apenas unas horas antes de que entren en vigor las nuevas medidas impuestas por la Junta de Andalucía, como el cierre perimetral de la comunidad autónoma, la expansión del virus alcanza sus mayores cotas en toda la región. En los últimos siete días se han diagnosticado 15.472 casos positivos en Andalucía.

Dos fallecidos y seis nuevos hospitalizados

A la mala cifra de contagios hay que sumar dos fallecimientos de personas contagias con el coronavirus SARS-CoV-2 en la provincia. En los últimos siete días han muerto 16 personas con COVID-19 en Almería.

En total, desde que comenzó la pandemia han fallecido 152 personas contagiadas por el virus. No obstante, como ya saben los lectores de Diario de Almería, la estadística suma cualquier muerte de una persona con una prueba positiva por COVID, sea o no la enfermedad pulmonar la causa última del deceso. Por el momento no ha estadísticas de fallecidos exclusivamente por culpa de la COVID-19 sin que medien otras patologías previas.

Por otro lado, seis enfermos de COVID-19 han necesitado ingreso hospitalario en la provincia en las últimas horas, según se informa en la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía que recoge los datos de al Consejería de Salud. De ellos, dos pacientes han ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos al tener síntomas más graves.

No se conoce aún la ocupación hospitalaria este jueves de los centros almerienses, pero ayer miércoles había 67 personas ingresadas con COVID-19, de las que 12 estaban en la UCI.

En total, desde el comienzo de la pandemia han necesitado hospitalización 860 personas. Es decir, ha pasado por el hospital algo menos de un 7,7% del total de casos diagnosticados. De ellos, 116 han necesitado pasar por la UCI.

Salud da 143 altas nuevas

Pero no todo son malas noticias. Este jueves se han notificado 143 curados más. Es decir, ya hay 8.081 almerienses que han superado la infección por el coronavirus, la mayoría de ellos sin tener síntomas o siendo muy leves.

Con estos datos de la jornada, el número de casos activos va en ascenso. Actualmente hay 3.271 personas infectadas por el SARS-CoV-2.