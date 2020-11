La Junta espera "estabilizar" en breve la curva "ascendente" de Almería

El delegado de Salud y Familias de la Junta en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, espera tras las medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz el pasado martes esta semana se pueda "estabilizar" la cifra de contagios de covid-19, que dibuja una línea "ascendente" y que, desde el pasado viernes, ha dejado en Almería 756 nuevos positivos y tres fallecidos, hasta los 15.682 casos acumulados y 181 decesos.

"Nos estamos centrando en reducir la movilidad todo lo que podamos", ha explicado el delegado a preguntas de los periodistas, ante las que ha apuntado que, según la evolución de las cifras, se determinará si las medidas de confinamiento perimetral, cierre adelantado de negocios y limitación de movilidad nocturna se mantiene, se reducen o "esperemos que no, aumentan".

Con más de 5.400 casos activos en la provincia, donde la tasa de contagio es de 446 casos por cada 100.000 habitantes, Almería registra este lunes 188 nuevos positivos en covid-19, aunque la presión hospitalaria "se ha mantenido con una cifra estándar de 122" ingresados, según ha señalado el delegado antes de la actualización de los datos diarios. Este lunes se han producido cinco nuevas hospitalizaciones, ninguna de ellas en UCI.

No obstante, ha recordado que la reducción de positivos no suele ir acompasada de la reducción de las cifras de hospitalización, ya que estas recuperaciones se dan de forma más lenta. "La disminución de positivos no va acompañada de disminución inmediata de hospitalizados, porque los efectos tardan varios días en sentirse", ha observado.

En cualquier caso, ha insistido en que el incremento de casos no se produce de manera "exponencial" ya que se mantiene en una "media de 200 casos diarios positivos". "Tenemos que intentar atajar todo lo que se pueda esa cantidad", ha añadido.

AUMENTO DE LAS PCR

El delegado ha señalado que el número de pruebas PCR que se practica en la actualidad estaría por encima de las 1.500 diarias, ya que a las habituales se suman las que se realizan en carpas instaladas junto a los centros de atención primaria, las batidas que se efectúan en los colegios tras detección de posibles positivos y las que se practican a través de los 'auto-covid'.

Asimismo, ha incidido en que el incremento del rastreo sobre casos positivos también ha elevado el número de pruebas, aunque ha reconocido que las "limitaciones" a "nivel de personal" hacen que no se llegue "a todo el mundo". "Creemos que estamos dando una respuesta bastante rápida en 24 o 48 horas máximo", ha valorado.

En cualquier caso, el delegado ha insistido en que el crecimiento que se ha dado, especialmente durante la última semana, no tiene un carácter "exponencial, sino geométrico", ya que de lo contrario la situación sería "preocupante".

Aún así, los contagios se han extendido y han llegado a municipios que, en algunos casos, se encontraban hasta ahora libres de covid. Los nuevos contagios han dado lugar a tasas por encima del millar de casos por cada 100.000 habitantes en municipios como Abrucena (1.414,3), Alcóntar (1.386,1), Antas (1.005,7), Armuña del Almanzora (1.986,8), Bacares (2.032,5), Cóbdar (1.169,6), Lúcar (1.572,7) y Sierro (1.574,8).

CRIBADOS EN CINCO MUNICIPIOS

Sobre la realización de test de antígenos masivos anunciados la pasada semana en los municipios de Gádor, Lubrín, Albox, Vélez-Rubio y Huércal-Overa, el delegado ha explicado que se han iniciado las gestiones con los ayuntamientos para su realización esta semana, en la que se determinarán los lugares en los que se efectuarán las pruebas y el número de personas.

Según el delegado, la Junta ha pedido ya a los ayuntamientos un lugar "tipo centro deportivos" u otros "lugares en los que no haya aglomeraciones" para citar a las personas a las que se realizará esta prueba, de carácter voluntario.

Los datos ofrecidos este lunes por la Junta señalan que Lubrín ha registrado tres nuevos contagios en las últimas dos semanas en una población que, desde el inicio de los registros, ha contabilizado 33 casos de covid-19. Así, presenta una tasa de 203,1 casos por cada 100.000 habitantes.

Albox cuenta con una tasa de 813,2 casos por cada 100.000 habitantes. Allí se han producido 96 positivos en covid-19 en los últimos 14 días --325 contagios acumulados--, y en Vélez-Rubio, con una tasa de 335,6, se han contabilizado 22 contagios en las últimas dos semanas, con un total de casos que asciende hasta los 189.

En el caso de Huércal-Overa, la localidad ha contabilizado en las últimas dos semanas 112 casos nuevos de contagio, lo que ha elevado su tasa a los 585,6 positivos por cada 100.000 habitantes, mientras que en Gádor se han registrado nueve nuevos positivos en el periodo de referencia, lo que fija la tasa actual en 199,2 casos por cada 100.000 habitantes.

Hasta ahora se han realizado cribados masivos en las localidades de Los Gallardos, al que acudieron 157 personas; en Pulpí, con 195 asistentes; y en Turre, al que fueron 153 personas de las citadas. En todos ellos solo se detectó un caso positivo en respuesta a los test practicados.