53 nuevos casos: sigue la estabilidad, pero hay máximo de contagios en dos semanas

Sigue la estabilidad en Almería en cuanto al número de nuevos contagios de COVID-19. Este sábado, las cifras mostradas por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía vuelven a situarse en torno a la media centena de casos, 53, sin que se registre, por undécimo día consecutivo, ningún fallecido en la provincia.

Los datos vienen siendo estables durante los últimos días en la provincia y siguen reafirmándose como los más bajos de toda Andalucía, ya que las siguientes, Jaén y Huelva, están en 87 y 88, respectivamente. No obstante, estos 53 nuevos casos suponen la cifra más alta en la provincia en las dos últimas semanas, superando los 51 casos del pasado jueves, y si no se tienen en cuenta los 69 del pasado lunes 31 de mayo, correspondientes, en su caso, a dos días, al no haber datos los domingos.

También hay tres personas menos hospitalizadas, una de ellas que ha salido además de la UCI, quedando en estos momentos 16 personas ingresadas y 5 en cuidados intensivos.

En el acumulado, son 55.489 casos positivos de COVID-19 en Almería desde el inicio de la pandemia, con 3.912 personas hospitalizadas, 676 de ellas que han pasado por UCI. Los fallecidos se mantienen en 833, al ser ya once los días consecutivos sin que se registre ninguno. Ya son 54.253 las personas que han superado la enfermedad, tras los 37 contabilizados este sábado.