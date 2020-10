Un estudio determinará cuántos alumnos no van a clase en Almería por miedo al Covid

El delegado territorial de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Jiménez, ha señalado este viernes que su departamento ha iniciado un estudio para analizar las cifras de absentismo escolar registradas desde que comenzó el curso y determinar qué alumnos no acuden a clase "por miedo" al covid-19 con el fin de distinguirlos de aquellos otros que no lo hacen por ser población vulnerable o convivientes de familiares de riesgo. El delegado territorial de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Jiménez, ha señalado este viernes que su departamento ha iniciado un estudio para analizar las cifras de absentismo escolar registradas desde que comenzó el curso y determinar qué alumnos no acuden a clase "por miedo" al covid-19 con el fin de distinguirlos de aquellos otros que no lo hacen por ser población vulnerable o convivientes de familiares de riesgo.

En declaraciones a los medios, Jiménez ha explicado que a través de la Inspección Educativa se ha remitido un mensaje a los centros escolares para recopilar datos a fin de conocer la cantidad de alumnos que no acuden al centro "porque las familias son reticentes" a ello, con lo que se espera tener datos concretos entre finales de este mes y principios de noviembre.

El titular provincial de Educación ha recordado que aquellos escolares que forman parte de la población vulnerable al padecer algún tipo de patología que se pudiera verse agravada en caso de infectarse de coronavirus debe contar con un informe médico que lo avale.

En esta línea, ha apuntado que la Junta se ha mostrado "flexible" durante el primer mes del curso escolar, ya que el objetivo ha sido mostrar a las familias que los colegios e institutos "son lugares seguros", lo cual se "está demostrando". "Ese nerviosismo o incertidumbre en las familias se ha rebajado", ha apreciado Jiménez.

Desde la Delegación se ha detallado que, desde que se inició el curso escolar, en la provincia de Almería se han cerrado 155 aulas tras detectarse algún caso sospechoso de covid-19, si bien del total ya se han reabierto 134, de las que 41 lo han hecho en la última semana, con lo que son 21 las unidades que permanecen clausuradas y en aislamiento.

El delegado ha incidido en que desde Educación se está tratando de dar solución a los centros escolares a través de los "refuerzos covid" así como mediante el profesorado que se destina a aulas domiciliarias para atender a los alumnos, aunque ha insistido en el elemento socializador que suponen las escuelas para el desarrollo de los menores.

Igualmente, ha expresado la "satisfacción contenida" de su departamento por cómo ha transcurrido el arranque de las clases ya que "costó un gran trabajo volver a las aulas y que las familias volviesen a confiar" en las escuelas como espacios "seguros".

De este modo ha destacado el trabajo coordinado con la Delegación Territorial de Salud y Familias para contar con enfermeras de enlace así como con los ayuntamientos, que se han "esforzado para tener más entradas" y reforzar la limpieza y desinfección de espacios educativos, dentro de sus competencias.

Respecto a las bajas entre el profesorado, el delegado ha recordado que a través del reciente acuerdo rubricado con los agentes sindicales se ha determinado la posibilidad de realizar llamamientos urgentes en los casos que sea preciso, aunque "no se están produciendo positivos" en los claustros a pesar de que los docentes tengan que entrar en cuarentena con sus respectivos grupos cuando se aprecia un posible caso entre el alumnado.

CASOS "IMPORTADOS"

Sobre la aparición de determinados focos derivado del "goteo" de casos observados en las aulas, el delegado ha apreciado "no se dan brotes dentro de los colegios" sino que su identificación en las aulas obedecen a "casos importados" de niños que se han contagiado fuera, ante lo que se actúa de manera "ágil y rápida"

"Apelo a la responsabilidad compartida", ha recalcado el responsable provincial de Educación, quien ha recordado que "por una fiesta o por pasar por un cumpleaños o una comunión" no solo se puede poner en riesgo a personas vulnerables sino que también puede derivar en el cierre de un colegio "con el problema que supone para 100, 200 o 300 familias que tienen sus trabajos" en un país donde "de momento, la única manera de conciliación que tenemos son las escuelas".

Así, y ante el aumento en un 64 por ciento de casos de covid-19 entre los menores de 14 años de Almería durante el primer mes de clases, el delegado territorial de Salud y Familias, Juan de la Cruz Belmonte, también ha insistido en todas aquellas celebraciones, especialmente las comuniones, que se vieron aplazadas la pasada primavera a consecuencia de la declaración del estado de alarma.

"Los colegios e institutos se comportan de forma impecable. Animo a que sigamos así, siempre van a existir clases", ha recalcado Belmonte, quien ha alabado la "coordinación" entre los equipos a la vez que ha destacado los beneficios que supone para los menores acudir a clases presenciales.