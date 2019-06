Cruz Roja lanza un SOS para sumar familias 'de corazón'

Son familias solidarias, comprometidas con quienes más les necesitan y, sobre todo con niños y niñas que en muchas ocasiones apenas tienen unos meses de vida. Son familias ejemplares que merecen el reconocimiento de toda la sociedad por la extraordinaria labor que realizan de forma totalmente desinteresada. Son acogedoras y donadoras de esperanza, de vida, de ilusión y de cariño a seres que están en el periodo de vida más vulnerable, la infancia. Tesoro intangible de incalculable valor.

Actualmente en Almería hay más de un centenar de familias en el programa de acogida de Cruz Roja. Suponen una garantía para muchos menores porque les brindan la posibilidad de que puedan desarrollarse en condiciones de normalidad y con las mismas oportunidades que cualquier otro niño, como los suyos propios. Pero son insuficientes para dar cabida a todos los menores que actualmente residen en la red de centros de acogida de la Junta de Andalucía y que esperan día tras día poder tener la oportunidad de ir a vivir con una familia.

En Almería hay actualmente más de un centenar de familias en el programa de acogimiento familiar de Cruz Roja

Estrella, junto a su marido y a sus hijos biológicos son precisamente un ejemplo en esta provincia. Son familia acogedora desde hace años y además, ella es actualmente la presidenta de la Asociación de Familias Acogedoras de Almería, Familias por Derecho. Asegura que por su casa han pasado ya la una docena de menores a los que ha cuidado y dado todo lo necesario. “Empecé probando y la verdad es que estoy convencida de la labor que estoy haciendo. Sin lugar a dudas, es una decisión importante que tiene que tomar la familia en conjunto, pero le diría a la gente que se animen porque la recompensa interior es inexplicable. El momento de la despedida es todo lo duro que cada uno lo quiera ver. En mi caso, lo que pienso es que si un niño ha venido a mi casa es porque tiene un problema y que cuando se marcha es porque ya no lo tiene. Esto es lo que me reporta la felicidad, porque yo he sido el puente para que el niño pueda estar feliz, seguro y crecer con normalidad junto a una familia”.

Los menores que ahora están en centros tutelados por la Junta de Andalucía, a la espera de encontrar una familia que le de “la oportunidad de su vida”, como así lo define Estrella, viven con la idea de que les llegue la oportunidad de solucionar su situación, porque no pueden ser cuidados por sus padres o madres y necesitan integrarse en otras familias que voluntariamente les abran sus puertas y su corazón. Como explica Mari Carmen González, responsable del Programa de Infancia de Cruz Roja Española en Almería, “los niños están muy bien en los centros pero lo que les reporta el calor de un hogar y sentirse parte de la familia supone un valor añadido en su desarrollo. Es por eso por lo que insistimos en la necesidad de que familias que puedan y que tengas la posibilidad de hacerse cargo de alguno de estos menores tienda su mano en esta causa”.

Faltan familias para acogimientos temporales

En la actualidad existen muchos almerienses dispuestos a cuidar y atender a niños y niñas en situación de desamparo con edades hasta los 6 años. Sin embargo hay una gran dificultad para encontrar familias que puedan o quieran hacerse cargo de menores a partir de 7 años, para grupos de hermanos, menores con problemas de salud, problemas emocionales o algún tipo de discapacidad. Y además, también es dificultoso encontrar a familias dispuestas llevar al calor de su hogar a niños que necesitan acogimiento temporal, es decir, una estancia que puede durar años.

Las familias de acogida son, como así las definen desde Cruz Roja, “la medicina necesaria” para los menores que precisan un hogar. Una medicina tan eficaz que en sólo unos días se puede ver el efecto tan positivo que hace en estos pequeños que salen del centro y llegan a una casa en la que experimentan cambios especialmente en sentido afectivo y psicológico.

El desconocimiento, una barrera para avanzar

El desconocimiento, lo poco que se sabe de este proceso, es en muchas ocasiones la razón por la que esto niños no encuentren la familia que necesitan. Precisamente por este motivo Cruz Roja ha querido lanzar una llamada de SOS para animar a la sociedad almeriense que actualmente se encuentren en una buena situación (familias con buena posición económica, sentimental, en definitiva de estabilidad en el más amplio sentido) para que asistan a las charlas informativas que durante el mes de junio se van a desarrollar los lunes a las 10:00 horas en la sede del Parque Nicolás Salmerón de la capital, y se animen a colaborar con este gesto solidario que tanta satisfacción reporta a quienes ya están inmersos en este tipo de procesos. Mari Carmen González explica que desde el día que Cruz Roja salió a la calle, con motivo del Día de las Familias hace ahora un mes, la institución ha recibido a cinco familias que han acudido a informarse para ser familias de acogida. Pero insiste en que “aunque el proyecto va evolucionando de manera muy positiva, las necesidades aún no están cubiertas”.