El delegado de Salud alerta: "Cinco de las siete personas ingresadas en UCI por covid no están vacunadas"

La provincia de Almería está en plena expansión de contagios de covid-19. Este jueves se han notificado 81 nuevos casos positivos, la cifra más alta de los últimos dos meses. Según el delegado de Salud, Juan de la Cruz Belmonte, "estamos en una fase estable con tendencia al alza, lo que es preocupante, pero no así en el número de hospitalizados".

La alta cobertura alcanzada con la vacunación en la provincia de Almería (el 79,9% de la población tiene la pauta completa; el 94,1% de los mayores de 12 años) hace que la gravedad de los casos sea mucho menor que hace un año. "La situación hospitalaria es muy favorable, con solo siete pacientes ingresados en las UCI de la provincia", señala el delegado.

No obstante, hay un dato que habla a las claras de la importancia de estar vacunado para evitar cuadros graves de la covid. "El 50% de los hospitalizados en total no están vacunados —es una cifra alta teniendo en cuenta que el porcentaje de no vacunados es mínimo—, y de las siete personas que hay en la UCI, cinco no se vacunaron, es decir, el 71,3%".

Belmonte tiene claro que "la vacunación es la solución para que quienes se contagien no acaben en los hospitales. Por eso estamos poniendo la tercera dosis a mayores de 70 años y personas de riesgo y ya hemos solicitado ponérsela también a todos los mayores de 60 años".

El delegado ha vuelto a hacer un llamamiento "a todo el mundo para que se vacune, por responsabilidad, para evitar olas como las que estamos viendo en otros países de Europa que tienen menor tasa de vacunación". Y es que asegura que hasta que no se alcance el 90% de la población total vacunada (ahora es del 79,9%) no podremos alcanzar la inmunidad de rebaño.

"Estamos a la expectativa de ver qué pasa. Los contagios suben por el frío: es un virus al que le gustan los sitios no ventilados y las distancias cortas", dice el delegado de Salud. Por eso recuerda que hay que mantener la distancia de seguridad y usar las mascarillas.