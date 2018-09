La desaparición de Gabriel, noticia del año para los niños españoles según un estudio

La moción de censura al Gobierno y la desaparición del niño Gabriel han sido las noticias del año para los menores españoles, según se desprende de la segunda entrega de la XIV Encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor', que ha entrevistado a cerca de 2.000 encuestados en toda España de entre 4 y 16 años.

Con este estudio, el Grupo Adecco quiere dar voz un año más a los más jóvenes, en concreto, con un repaso al panorama político y social de este año. A grandes rasgos, los encuestados se decantan por noticias políticas (un 29,2%), seguida de otras cuyo origen son las páginas de sucesos de cualquier periódico (17,8%), alguna noticia proveniente del mundo del deporte (14,7%), otras noticias de "índole personal" (6,6%), vinculadas a desastres naturales o problemas medioambientales (4,1%), a la política internacional (3,3%) o a noticias relacionadas con la inmigración (0,8%).

Tanto para los niños como para las niñas encuestados, la noticia del año ha sido la moción de censura celebrada contra el Gobierno de Mariano Rajoy en junio de este año (así lo cree el 27,5% de ellas y el 23% de ellos), siendo la segunda noticia más destacada la desaparición de Gabriel, el niño de 8 años conocido como 'El Pescaito', en Níjar (Almería) a principios de año (para un 22,1% de las niñas y un 12,4% de los niños).

En tercer lugar, aparecen las noticias relacionadas con la independencia de Cataluña (para un 9,4% de las niñas y un 8,1% de los niños). A continuación, las españolas siguen centrándose en noticias de índole político como la dimisión de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular (5,3%), la aplicación del artículo 155 en Cataluña (4,9%), o la erupción del volcán Kilauea en Hawai (3,8%) y el rescate de los niños atrapados en una cueva tailandesa a principios de verano (1,8%), además de algunos hitos deportivos, como la XIII Champions League del Real Madrid (4,1%) o la salida de Zinedine Zidane del conjunto blanco (2,6%).

Por el contrario, los chicos se centran más en noticias deportivas como la citada Champions conseguida por el Real Madrid (6,2%), la celebración del Mundial de fútbol en Rusia (5,0%), la salida de Zidane del Real Madrid (4,2%), la consecución del Campeonato de Liga por el Barcelona (3,1%) o el fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus (2,5%), además de recordar la desaparición de la joven Diana Quer (2,0%) o el rescate de los jóvenes tailandeses (1,7%).

Por edades, el estudio constata que los jóvenes hablan de política nacional e internacional o sucesos mientras que los más pequeños votan en mayor medida por la desaparición del pequeño Gabriel o por noticias de índole personal como irse de vacaciones, tener un hermano, pasar de curso o no tener más exámenes. Además, son los de menos edad quienes confiesan en mayor medida que los demás no saber qué responder porque no ven las noticias o no les dejan ver cosas de mayores.

Otros temas de actualidad han quedado reflejados en las respuestas infantiles como "el máster de Cifuentes", "los inmigrantes del Aquarius", "cuando las dos reinas se pelearon en una foto", "el invierno ha sido el más frío", "Corea abandona su programa nuclear", "el final de la enemistad entre las dos Coreas", "desgraciadamente Trump ganó las elecciones", "la muerte de Stephen Hawking", "la huida de Puigdemont", o que "un inmigrante rescató a un niño en Francia y le dieron los papeles para ser francés".

Incluso algunos de los encuestados han hecho alusión a noticias que no se han producido como que "Trump ha declarado la III Guerra Mundial", "Messi fue a la cárcel por robar" o "Benzema se ha ido del Madrid".