Un estadounidense en El Puche de Almería: "¡Dios mío, parece una zona de guerra!"

Elliot (Aventurero Elliot en ESPAÑOL) es un joven de Estados Unidos que reside en España. Es youtuber y desde hace un tiempo se dedica a recorrer pueblos y ciudades. Y al contrario que la mayoría de 'youtubers', Elliot no se conforma con mostrar lo idílico y profundiza en los barrios más desfavorecidos. Se cuela entre sus calles y sus gentes e intenta conocer su forma de vida.

Unas veces, a Elliot le salen las cosas mejor. En otras ocasiones, no tanto. Uno de esos 'problemillas' lo tuvo en el barrio de El Puche. Tampoco fue como para salir huyendo, pero al inicio de su recorrido conoció a un hombre que accedió a mostrarle parte del barrio a cambio de dinero.

Cuando el vecino de El Puche entendió que ya le debía dar el dinero, comenzó a alzar gestos y voz para que Elliot sacara la billetera. No hubo más incidentes que este, pues Elliot descubrió que el barrio de El Puche es distinto y como dicen los propios vecinos al principio del vídeo: "Aquí no todos somos malos, hay mucha gente buena".

Aunque sí es cierto que en varias ocasiones, algunos vecinos vecinos le piden a Elliot que guarde la cámara, no para que no les graben, eso no les importa en ese momento, si no por lo que pueda pasar con la cámara...

"Lo primero que me llama la atención al entrar es toda la basura que hay. He visto videos en Youtube en los que cuentan que no vienen los trabajadores de la limpieza. No se si es así", dice Elliot. "Hay mucha vida callejera. Callejeros vinieron aquí. Es un barrio que ha visto mucha gente, como las 3.000 viviendas de Sevilla y demás", agrega.

Elliot se encuentra a los primeros vecinos. Están en la calle, junto a sus viviendas: "Ve al río y mira la mierda que hay".

Elliot conoce a Paquillo, que está con un grupo de jóvenes. "Tira para los pisos, están todos grillados ahí". Se despide de una persona mayor: "Ten cuidado, no grabes a cualquiera. Esconde la cámara", dicen. "A estos le gusta el cachondeo", apostilla Elliot.

Tras andar unos metros, otra vez el grito: "Esconde la cámara un poco".

Pero lo cierto es que durante el recorrido de Elliot, la gente, sin impedimentos ni problemas, se mostraba predispuesta a contar la vida del barrio. Mejor o peor, pero las entrañas de El Puche tienen su propia naturaleza. Y eso le hace ser diferente y original.

"El Ayuntamiento es un desgraciado. Llevo más de 20 años aquí. Se han criado mis hijos aquí", esa fue la carta de presentación del hombre que terminó pidiendo dinero a Elliot por mostrarle el barrio.

Tras salir del barrio rodeado de jóvenes de la zona, Elliot hace su reflexión: "Vaya día. Hemos encontrado de todo. Parecía Marruecos, había gente hulmide... de todo. El Puche es más activo, hay muchas cosas pasando en la calle, es una ciudad aparte de Almería. A mí me gustó, hay buena gente. Es una experiencia diferente".

Y es que, el de Elliot, finalmente, pasó un buen día. Conoció a gente amigable, pudo charlas sobre la vida de los vecinos del barrio y sumergirse en sus problemas, pero también en sus virtudes. Apenas tuvo algún inconveniente para realizar su reportaje. Aunque Elliot tampoco pone de su parte en ningún momento para buscar problemas.

Elliot en La Chanca

Elliot también ha estado en el barrio Pescadería-La Chanca: "Fui a Almería, España para conocer un barrio famoso y interesante - La Chanca-Pescadería. Alli la mision fue conocer las famosas cuevas, leyendas, y gente del barrio, pero termine improvisando rap con gitanos en la calle", dice.