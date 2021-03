Los enfermeros y enfermeras de Almería celebran, sin festejos, el día de su patrón

El Colegio de Enfermería de Almería vive este lunes 8 de marzo, por segundo año consecutivo, una jornada de celebración del día de su patrón algo atípica. Como cada año, la organización enfermera acostumbra a celebrar cada 8 de marzo un acto en reconocimiento a San Juan de Dios, santo que velaba cada día para que los enfermos acogidos en su hospital recibieran una adecuada atención, siempre desde la visión de los cuidados enfermeros y, por consiguiente, patrón de todos los enfermeros y enfermeras del país.

Sin embargo, la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 ha provocado que este año no puedan festejarse dichos actos conmemorativos. Al igual que el pasado año 2020, cuando el Colegio de Enfermería se vio obligado a cancelar el evento, en este 2021 tampoco se realizará ninguna celebración que requiera la aglomeración de personas. “Es muy triste no poder celebrar un día tan importante para nosotros como es el Día del Patrón de Enfermería, y más tras un duro año como este en el que no hemos parado de luchar, manteniéndonos siempre en primera línea”, lamenta María del Mar García, presidenta del COE de Almería.

En este sentido, la celebración de este día tan importante para la profesión de enfermero cobraba especial importancia después de un año 2020 que, coincidiendo con el bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale, considerada la madre de la enfermería moderna, fue nombrado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el año de la Enfermera y la Matrona, un reconocimiento muy valioso para todos los profesionales sanitarios que día a día se dejan la piel para cuidar la salud del resto de la población.

“El personal de enfermería es un colectivo que está en primera línea en esta guerra contra el coronavirus. Y no nos quejamos por ello, ya que nuestra profesión siempre se ha caracterizado por ser una labor donde la vocación al servicio y cuidado de la población ha ido unida al conocimiento”, afirma la presidenta del COE. Añade, además, que “en el momento en que la pandemia se ha cobrado vidas, la realidad es siempre dura. Ya se ha cumplido un año desde que toda esta lucha comenzó, y los enfermeros y enfermeras continuamos sin parar ni un solo momento”.

Desde el Colegio de Enfermería de Almería animan a toda la población almeriense a celebrar con ellos esta fecha tan especial desde sus casas, mostrando su apoyo a través de las redes sociales. “Este año ha sido muy duro para todos, pero también ha servido para demostrar a todo el mundo que la profesión de enfermera tiene una gran profesionalidad, una gran capacidad de trabajo, de entrega y de humanidad. Por eso, me gustaría que este año el día de nuestro patrón lo celebremos con la esperanza de que tras la vacunación masiva de nuestra población acabemos con esta pesadilla y volvamos a tener esa vida que tanto añoramos”, concluye su presidenta, María del Mar García.