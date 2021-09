Más de 400 estudiantes de todo el mundo eligen la UAL para su formación

El vicerrector de Internacionalización, ha detallado que a lo largo de las jornadas se han presentado todos los servicios de la UAL a los estudiantes, además de la situación legislativa en Almería, a cargo de la Policía. “Lo qué es y no legal aquí, las prevenciones básicas , que en el caso de Almería se trata de un entorno seguro, con el disfrute de la noche como no se puede hacer en otros países, se les ha hecho un recorrido por el campus, y además se ha incidido en las medidas frente al Covid”.

Clases 100% presenciales en todas las titulaciones

El rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez ha señalado que el nuevo curso que comienza estará de nuevo marcado por la pandemia. Tal y como ha detallado, “tenemos que seguir aprendiendo a convivir con ella”. No obstante ha apuntado que la situación de este año es diferente, y a pesar de que los casos puedan ser similares a los del año anterior, gran parte de la población está ya vacunada, y eso hace que los casos que vaya saliendo sean menos graves. No en vano desde la UAL se va a continuar aplicando los protocolos de seguridad establecidos con ventilación, mascarillas, y distancia de seguridad. En este sentido Rodríguez ha señalado que “el Gobierno ha permitido que se reduzca a 1,2 metros, que permitirá un modelo de colocación tipo tablero de ajedrez, lo que significa que en aquellas titulaciones donde dentro de las aulas se pueda llevar a cabo esa disposición, los alumnos estarán al 100%”. “Las clases van a empezar presenciales en todas las titulaciones y en aquellas en las que no quepan la totalidad de los alumnos se ofrecerán turnos de prioridades, y en esos casos se ofrecerán clases on line, instaurándose para estas circunstancias la enseñanza mixta”.