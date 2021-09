El cultivo de marihuana de El Puche, con la luz por las nubes, sale de tu bolsillo

El pasado jueves, el precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista volvió a batir otro récord. Se disparó hasta los 188,18 euros el megavatio hora (MWh).

Tras batir sendos récords históricos tanto en julio como en agosto, septiembre se encamina ya a experimentar el mismo camino, batiendo semana tras semana los precios más altos de toda la serie histórica.En concreto, en agosto, y en plena ola de calor, el precio fue marcando un nuevo récord tras otro, provocando que el precio medio del mes alcanzase los 106 euros/MWh, el más caro de la historia, seguido de julio, que ya marcó otro récord, con un precio de 92,4 euros.

¿Y de qué vale todo esto si vives en un barrio en el que no tienes luz? Para el consumidor que, por desgracia, no puede disponer del servicio debido a unos motivos u otros, el precio no asciende demasiado si no consume (aunque la factura sí se vería ligeramente incrementada por otros cálculos en la factura).

Es el caso de El Puche (Viejo), en el que sus vecinos suman ocho meses prácticamente sin luz. Y cuando parecía que todo se había arreglado, con una semana completa con electricidad (algo que no sucedía desde el año pasado), el transformador vuelve a quemarse. ¿Por qué? Simple, debido a los enganches de luz provocados por el cultivo de marihuana en la zona. No es la primera vez que esto sucede. Endesa ya ha tenido que trabajar en la recuperación de numerosas instalaciones en la zona que se han visto perjudicadas por la alta carga que tiene que aguantar la red.

Así que la empresa también está siendo perjudicada. Y al final, esto lo pagamos entre todos. El Puche es un lugar en el que el cultivo de marihuana se realiza durante las 24 horas del día, así que en unos meses de cifras de megawatios por las nubes, el consumo es desorbitado. Pero ese consumo ilegal al final lo pagamos todos. Las compañías eléctricas aplican un recargo denóminado ‘pérdidas de red’. Una tasa destinada a compensar las pérdidas que tienen que afrontar por los enganches ilegales.

Sin ir más lejos, el pasado domingo, este consumo elevado hizo que volviera a arder el transformador ubicado en El Puche. No es la primera vez y tampoco será la primera vez que Endesa tenga que actuar para cambiarlo.

Endesa viene trabajando desde hace años en tratar de zanjar este consumo por cultivo de marihuana. De hecho, trabaja conjuntamente con la Policía Nacional para realizar cortes de suministros de este tipo. Y lo hace constantemente. El problema es que donde se corta, vuelve a surgir, y si no... pues en otro lado. Es imposible seguir el ritmo de los narcotraficantes de interior. Y no solo pasa en El Puche, no se puede criminalizar solo a este barrio. El cultivo de marihuana se ha extendido por gran parte de los barrios de la capital, Roquetas, El Ejido y otros tantos municipios de la provincia de Almería.

Desde hace meses, Endesa trabaja en el desarrollo de un plan de actuación para hacer frente a la problemática que generan los enganches ilegales en los barrios almerienses de Quemadero, Pescadería y El Puche y que se está extendiendo a otras zonas de la ciudad.

“Endesa y las entidades competentes están trabajando de forma coordinada con el fin de aunar esfuerzos para intentar poner fin al origen de la sobresaturación de las redes eléctricas, como son los enganches ilegales, principalmente los destinados al cultivo de marihuana, que provocan cortes de suministros que afectan a todos los vecinos de la zona. En este sentido el plan de actuación que está estudiando la Compañía prevé un refuerzo mayor de las redes de baja tensión, digitalizándolas y dotándolas de la última tecnología con el fin de intentar evitar los enganches ilegales a estas redes que no solo afectan al suministro de los clientes con contratos en vigor, sino que sobre todo representa un peligro para la seguridad de las personas que viven en estos entornos”, aseguran.

En el último año Endesa ha invertido más de 300.000 en actuaciones de refuerzo de las infraestructuras eléctricas, cuadriplicando la potencia instalada en estas zonas de Almería donde de media el 60% de la energía la consumen suministros sin contratos en vigor.

En total los técnicos de Endesa han conectado tres nuevos centros de transformación en El Quemadero, Pescadería y El Puche. Los nuevos centros de transformación cuentan con una capacidad de 2.000 KVA cada uno de ellos por lo que, junto a la ampliación de capacidad de otro centro de transformación de 1.000 a 2.000 KVA en el Barrio de Cerro San Cristóbal, la potencia en estos barrios afectados por la sobrecarga de las redes derivada de los enganches ilegales se cuadriplica.

A estas medidas se une la renovación de cableado de media y baja tensión, tendiendo más de 12.000 metros de cableado por los barrios de Pescadería, Quemadero, Piedras Redondas, Almendros, El Puche y Cerro San Cristóbal. A pesar de estos esfuerzos los problemas se siguen registrando agravándose en zonas como El Puche, donde un mismo centro de transformación recién renovado ha salido ardiendo hasta en dos ocasiones debido a la sobrecarga de la red que provocan los enganches ilegales en esta zona concreta donde el 77% de los suministros carecen de contrato, llegando incluso en algunas zonas al 90% de suministros con fraude.

En el caso de Pescadería únicamente el 20% de los suministros tiene contrato en vigor y llega a haber calles con solo 7 contratos de suministro, con una incidencia de fraude que supera el 90% en algunos casos. En la zona de Los Almendros, el fraude registrado en el centro de transformación que abastece a esta zona alcanza el 63% y en Quemadero, con un 50% de fraude, se han realizado numerosas intervenciones con las fuerzas del orden en las que se han detectado varios bloques donde los sótanos estaban destinados al cultivo de marihuana.

Endesa y las fuerzas del orden colaboran de manera estrecha con el fin de atajar esta problemática. En 2020 solo en El Puche se llevaron a cabo el 34% de los expedientes por fraude de toda la provincia de Almería, llegándose a detectar bloques enteros de viviendas sin un solo contrato en vigor. En concreto, en una intervención policial llevada a cabo a finales del pasado año, se detectaron 18 bloques de viviendas en los que 13 de ellos carecían de contrato, 3 tenían un solo contrato, y de los dos restantes sólo tenían contrato en vigor la mitad de los vecinos.