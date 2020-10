La fiebre por el cáñamo, el ‘nuevo oro’ del campo

La producción de cáñamo, más allá de la rentabilidad económica, es uno de los cultivos menos exigentes por su baja exigencia de agua, pesticidas y fertilizantes. Producto biodegradable y reciclable, encuentra en el sureste español unas condiciones climáticas favorables al no ser exigente con la calidad del suelo , pero sí con las condiciones de luz más que acreditadas en nuestra provincia. Esta coyuntura climática idónea permite tener cosechas permanentes todo el año, si bien la de mejor comportamiento es la que se siembra de mayo-junio y se recoge en septiembre y octubre. Con el invierno hay menos luz y más frío, lo que dificulta su producción. Además de bajas necesidades hídricas, la planta no tienen plagas y apenas genera trabajo, sólo algún nutriente. “Siembras, riegas y recoges”.

La posible irregularidad estaría en el fin que se le quiera dar a las plantas del cannabis sativa, de ahí el vacío legal existente de cara al proceso de transformación. “Lo venden como biomasa pero no interesa el tallo, se llevan el cogollo como con la marihuana”, añade el teniente del Seprona. Al estar por debajo de los niveles de THC, no se podría incurrir en tráfico de drogas ni delito contra la salud pública aunque se empleara en el corte de la ‘maría’ y la única vulneración punible sería la de estafa si es marihuana medicinal autorizada.

En la provincia se dan la coyuntura climática idónea para la producción, al ser una plantación que no es exigente con la calidad del suelo, pero sí con las condiciones lumínicas. Tienen un consumo mínimo de agua y apenas requieren fertilizantes y mano de obra. Eso sí, las semillas tienen que estar certificadas por la Unión Europea y el gasto ronda los 30.000 euros. El teniente jefe del Seprona, Sergio López, explica que existen contratos de intermediación con empresas de dentro y fuera de España que aportan las semillas y reparten los beneficios. Estas mercantiles son las que envían la biomasa a países como Alemania y Holanda en los que no existe una regulación específica sobre el cannabidiol, de manera que se pierde la trazabilidad que sí tienen otros productos.

La directora de este organismo, María Jesús Lamas, confirma que en la provincia de Almería no han concedido ninguna autorización para cultivos con fines terapéuticos, medicinales o científicos de la cannabis sativa y aclara que los de cáñamo, aún siendo ricos en CBD, no están sujetos a ningún tipo de autorización más allá del registro en el censo de productores de la Junta . Y este año precisamente se ha abierto la veda en la provincia para el cultivo intensivo de esta planta procedente de Asia central que se está vendiendo como biomasa al mercado europeo con precios de entre los 600 y 800 euros el kilo y la garantía de que la cosecha está vendida antes de plantarla .

Entre una plantación de cáñamo industrial y otra de marihuana no hay diferencias de apariencia ni de olores y la única forma de distinguirlos está en los niveles de tetrahidrocannabinol (THC), la sustancia que genera los efectos psicotrópicos, que deben estar por debajo del 0,2% para no incurrir en un delito. A efectos del Código Penal el cultivo de cáñamo es igual que el de pimiento o tomate , un marco jurídico confuso porque tampoco estaría permitida la transformación o extracción del codiciado cannabidiol sin la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios .

Cáñamo por un tubo. En tiempos de conmoción y mascarilla, la superficie cultivada de esta variedad legal del cannabis sativa se ha multiplicado por diez en la provincia pasando en el último año de menos de diez hectáreas a las cien registradas hoy en el censo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. Los productores han encontrado un filón en esta especie herbácea, que dejaron de sembrar hace ya décadas porque la fibra textil no era rentable , ante la creciente demanda de un mercado millonario en expansión con infinidad de aplicaciones en la industria alimentaria, papelera, cosmética (geles, cremas y protectores solares), de semillas, aceites ricos en grasas y proteínas, lubricantes, bioplásticos y combustibles biodiésel, pero sobre todo por el ‘boom’ que están suscitando los productos derivados del cannabidiol (CBD), un componente no psicoactivo de moda por sus propiedades terapéuticas que se encuentra en un limbo legal.

Sergio López “La Consejería nos informa cada vez que se registra una nueva explotación en la provincia”

El teniente jefe del Seprona de la Guardia Civil en Almería, Sergio López, conoce a la perfección el mapa provincial del cáñamo para tener identificadas las explotaciones en base a las notificaciones que reciben de la Junta. Por motivos de seguridad ciudadana, por las llamadas de terceros que puede generar un cultivo de estas características, similar tanto en el olor como la apariencia con la plantación ilegal de marihuana, es fundamental que realicen una fiscalización que va más allá de constatar la ubicación. “A veces llegan los agricultores a los cuarteles a pedir un certificado, pero no tenemos ninguna competencia de autorización”. Los agentes de la Guardia Civil visitan los invernaderos de cáñamo dentro de su plan anual de inspecciones de explotaciones agrarias y toman muestras para verificar que nivel del THC del cannabis está por debajo del 0,2% que marca la legislación. De ser así, una plantación de cáñamo es igual a efectos del Código Penal que la de pimiento o tomate. Reconoce el ‘boom’ de esta producción, si bien asegura que “a veces nos informan de una nueva explotación y cuando llegamos tienen calabacín porque se han arrepentido”. Existe cierta desconfianza de los productores por el vacío legal en el que se está moviendo este sector. “Lo venden como biomasa pero no interesa el tallo, se llevan el cogollo como con la marihuana”, detalla. De ahí que la trazabilidad se pierda una vez que traspasan la frontera española y no se pueda determinar el uso que se le dará. Esa logística genera problemas al no existir diferencias con la marihuana y deben valorar la legitimidad del transporte en base a la carta o guía de porte.