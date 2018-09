La gota fría resucita ríos y deja medio centenar de incidencias

Almería recibió ayer una tromba considerable de agua en la recta final de un año hidrológico que no está siendo precisamente bueno en los puntos en los que más llovió en la jornada del sábado. Sierra de Almagro, en pleno corazón del Valle del Almanzora, con 64 litros por metro cuadrado, el embalse de Cuevas (51) y el entorno de la rambla de Tabernas (38) fueron las zonas con más precipitaciones, si bien las lluvias se extendieron por casi toda la provincia desde el Poniente hasta el Levante. Ya el viernes se había activado el aviso naranja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología con una previsión de acumulaciones de agua de entre 35 y 50 litros por metro cuadrado en una hora y la gota fría no cogió a casi nadie por sorpresa. De ahí que, pese a que se contabilizaron más de medio centenar de incidencias a través del Servicio 112 Andalucía, no se hayan tenido que lamentar daños personales. La intensidad de las precipitaciones registradas ayer fue mayor en las localidades de Adra y El Ejido en la madrugada y en el Levante y Almanzora por la mañana y hasta el mediodía. De hecho el nivel de alerta naranja se mantuvo activo hasta las cuatro de la tarde en los municipios del Poniente y la capital y se prolongó hasta las seis en otras comarcas de la geografía provincial.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía registró durante la jornada de lluvias y tormentas más de 50 incidencias, avisos en su mayoría ligados a anegaciones en carreteras, calles y viviendas de Turre, Cuevas, Níjar, Pulpí, Antas, Garrucha, Carboneras, El Ejido y Adra. En vías veratenses se procedió al rescate de varias personas que se habían quedado atrapadas en dos vehículos, al ser bloqueadas por balsas de agua y barro, y operarios municipales se tuvieron que emplear a fondo en calles afectadas por corrimientos de tierra e inundaciones. La vía AL-7107 que une Vera Playa con Villaricos permaneció cortada al tráfico hasta que se completaron los trabajos de achique de agua al verse desbordados los sistemas de evacuación de la zona. En otra carretera provincial de Níjar, la AL-3106 por la que se accede a la pedanías de Las Negras, también se sufrió la fuerte embestida de las ramblas y durante horas se cerró a la circulación. Garrucha fue otra de las localidades en las que más se sintió la descarga hídrica de la gota fría, un fenómeno meteorológico anual que se produce con la llegada del otoño en áreas del Mediterráneo occidental, y a las anegaciones de garajes y otras incidencias en las vías públicas se sumó la cancelación hasta nueva fecha del primer festival de cultura urbana The Fusion Rap que iba a celebrarse ayer sábado.

En Adra fue poco más de media hora de lluvia intensa, pero más que suficiente para desbordar la red de alcantarillado, incapaz de evacuar tal cantidad de agua, e inundar calles causando graves desperfectos en coches y garajes al concentrarse más de 30 litros por metro cuadrado en cuestión de minutos.

La rambla de Tabernas resucitó y sumó un importante caudal al Río Andarax en su recorrido a la desembocadura en la capital. La zona concentró casi 39 litros por metro cuadrado, cantidad que no ha sido suficiente para enderezar el mal año hidrológico de la zona más desértica del país. Durante el anterior ejercicio fueron 332 los litros por metro cuadrados que se contabilizaron en los pueblos del Campo de Tabernas y en el actual que llegará a su fin el próximo 30 de septiembre no han alcanzado ni la mitad (158). Ocurre igual con el entorno del embalse de Cuevas que ayer recibía 51 litros por metro cuadrado y lo que va de año hidrológico se queda en 172, una proporción muy lejana a los 378 del anterior con el pantano en mínimos recursos. En la Sierra de Almagro que durante la jornada de ayer fue la zona del país con más precipitaciones, con un total de 64,7 litros por metro cuadrado, la estadística del año hidrológico se ha quedado en 174 frente a los 367 del anterior. Ni el empujón de la gota fría, que supone un tercio de todo lo que ha llovido desde el mes de septiembre de 2017, ha logrado equilibrar un registro para olvidar, uno de los más bajos de su historia. En la capital apenas se notó la incidencia de la alerta y las lluvias no han dejado ni dos litros por metro cuadrado. La Agencia Estatal de Meteorología no tiene activo ningún aviso para hoy, si bien la previsión contempla cielos nubosos y no se descartan chubascos y tormentas más probables e intensos en las sierras del interior.