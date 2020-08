Hay imágenes que hablan por sí solas. En este caso, una gráfica. La que acompaña tienen arriba acompañando a esta información. Es la evolución diaria de la ocupación hospitalaria en la provincia de Almería desde el 24 de abril hasta el 26 de agosto. Es decir, el número de pacientes que estaban ingresados por culpa de la COVID-19. En gris el total de ingresados y en rojo los de UCI.

Un primer vistazo sirve para comprobar que la provincia está inmersa en la segunda ola de la pandemia por coronavirus. En estos momentos hay 85 covídicos ingresados en los centros hospitalarios de Almería, es decir, más del doble de los que había a finales de abril, en pleno estado de alarma. El 24 de abril —es el primer día que la Consejería de Salud informó de la ocupación hospitalaria en sus comunicados— había 39 ingresados, 12 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos. Este miércoles 26 de agosto hay 13 personas en la UCI.

La gráfica de la ocupación de los hospitales dibuja una explosión clara de casos al inicio del mes de julio. A finales de junio tan solo quedaban dos pacientes ingresados, ninguno de ellos en la UCI. Pero desde el 1 de julio los diagnósticos de casos positivos se multiplicaron y eso tuvo su reflejo en los hospitales unos 15 días después (el tiempo aproximado que tarda en desarrollarse la enfermedad en los casos con síntomas). Desde entonces, la curva no ha parado de crecer.

No obstante, según fuentes de Salud el perfil de los hospitalizados es diferente al de la primera ola. Ahora son más jóvenes y permanecen menos tiempo ingresados. No obstante, eso no implica que no desarrollen cuadros graves de la enfermedad y que se estén produciendo fallecimientos: ha habido 16 muertes en agosto.

Apenas hay un tercio de camas UCI ocupadas

Pero, a pesar de que el volumen de ingresados es mucho mayor del que tuvo la provincia en abril, aún está lejos de suponer un riesgo de colapso para el sistema sanitario. Según fuentes de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, la provincia cuenta con una capacidad de 47 camas de UCI para enfermos de COVID-19. No obstante, es ampliable hasta las 104 si la situación lo requiriese. Así pues, ahora mismo habría ocupadas menos de un tercio de las camas de UCI disponibles.

En cifras totales, el mes de agosto está siendo especialmente preocupante en cuanto a las hospitalizaciones: desde el 27 de julio han ingresado 201 personas en los hospitales de la provincia afectadas por el coronavirus. Eso supone además más del 41% del total de hospitalizados que ha habido desde que comenzó la pandemia allá por febrero.

No obstante, los datos de ingresos en UCI son inferiores: ha habido 26 en estos 30 días. Eso supone casi un tercio de los 72 pacientes graves que ha habido en Almería desde que estalló la crisis sanitaria.