La lenta agonía del tren en Almería, a la cola de España en usuarios

Este es un resumen de los últimos años del tren en Almería: Pérdida de viajeros, pérdida de ingresos, pérdida de conexiones y aumento de precio tras haberlo rebajado. Todo esto ha llevado a Almería a ser la capital de provincia con menos usuarios, apenas 150.000 en 2019 según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Y es que, tal y como están las cosas, es mejor utilizar otro tipo de transporte. El tren, con lo que en su momento fue... ya es un transporte residual.

“La situación, si antes era mala, ahora es peor. No hay conexiones directas con Sevilla y con una conexión con Madrid que dura 7 horas. Continuamos con el corte ferroviario en Almería capital y no sabemos cuando se va a recuperar esa situación. No se le ve color”, explica José Carlos Tejada, coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril en la provincia de Almería.

Un almeriense sigue tardando 5 horas y media en llegar a Sevilla tras hacer dos trasbordos, y si se pretende viajar a Granada para algún tema administrativo o burocrático hay que hacer noche, realizar el trámite por la mañana y volver a casa tras tres horas de viaje. Pero si lo que quiere es llegar a Madrid en tren tiene que esperar tres horas en Granada para viajar a Madrid si pretende utilizar la Alta Velocidad. La otra opción, la de siempre, es utilizar la ruta convencial de más de 7 horas de viaje hasta la capital de España. “Podría salir un tren sobre las 12 desde Almería y engancharía a las 16:00 horas con el tren de Alta Prestacion que va hasta Madrid”, apostilla el coordinador de la Mesa del Ferrocarril.

Y del AVE, sin noticias. Y eso que según los políticos debería estar listo para 2023. Algo que parece más que impensable. Solo hay que fijarse en las obras del soterramiento de El Puche. No paran de alargar plazos y ya vamos por 2021. “Siguen quitando tierra del túnel, tienen que hacer la losa inferior, sobre la losa inferior tienen que colocar las vías, hacer las pruebas de seguridad. La trinchera del Río Andarax tiene una cota de 14 metros... ahí van a sacar dos campos de fútbol”, manifiesta Tejada. De hecho, la conexi´pon entre Pulpí y Lorca aun tiene que realizar proyecto y requiere 36 meses de ejecución de obras. Por lo tanto, la llegada del AVE se iría a más allá de 2025.

En fin, desastre tras desatre. Y esto sin contar los problemas que durante mucho tiempo se han producido en las máquinas como consecuencias de averías de otros tiempos. Pero es más, los trenes de la provincia son más lentos que hace décadas. En la década de los 50’, en la provincia de Almería ya había trenes que alcanzaban la velocidad que registran en la actualidad. Pocos cambios ha habido desde entonces. En realidad, escasas transformaciones ha habido desde que el tren llegó a la provincia. Y es que no se ha añadido ni un solo metro de vía férrea desde comienzo del siglo XX, en todo caso, lo que ha sucedido en este sentido ha sido retroceso, con la eliminación de algunas conexiones o la redirección mediante transbordos desde otras provincias.

En la actualidad, los trenes, a su paso por Almería, mantienen una velocidad media de en torno a los 83 kilómetros por hora. Tan solo los de Badajoz, con un kilómetro por hora menos, mantienen una velocidad media. Así lo revelaba un informe elaborado por la Asociación de Amigos del Ferrocarril.

Y para más inri, a pesar de que Adif decidió imponer la Tarifa Alcazaba para reducir el precio de los billetes entre Almería y Sevilla por un coste de 25 euros, esta ha desaparecido de los puntos de ventas y vuelve a costar 38 euros por trayecto. Y aquí también se ha perdido un trayecto, el de mediodía. Tal y como sucedió con el que iba a Granada en torno a las 7:00 horas.

“Tuvimos una reunión, Alberto Arteaga, coordinador de Servicios de Obligación Pública de Andalucía y lo han nombrado Director General de Alta Velocidad y Servicios Comerciales. Una de sus primeras reuniones fue con nosotros. Entendíamos que tomaran las decisiones del estado de alarma, pero que Almería necesitaba recuperar el segundo talgo, el que sale a mediodía a Madrid. No entendíamos cómo desaprovechaba la oportunidad del verano. Nos dijo que ahora toca prudencia y tienen que ir abriendo conexiones conforme vayan viendo que la línea es rentable. Pero no es solo eso, es que es servicio público. Sobre todo para una provincia como la nuestra en la que lo que tenemos es lo que hay”, explica José Carlos Tejada, argumentando que “hay que recuperar las conexiones con Granada. Y que lo hagan con suficiente cabeza. Desde que llegó el AVE a Granada, Renfe ha incrementado destinos desde Granada. Lo que hemos planteado es que el primero de la mañana sí puede enganchar por Sevilla, pero a la vuelta el viajero llega a la una a Almería. No es una hora prudente”.

También hemos qué va a pasar cuando el cambiador de ancho de vía, que en mayo se debía haber entregado, empiece a funcionar. ¿Qué hará Renfe con la línea Almería-Linares-Madrid? Entendemos que en Almería tenemos la estación de Gádor y Fiñana, pero a partir de Granada tenemos varias estaciones, en Jaén Igual...hay un montón de poblaciones pequeñas que gracias a esa vía tienen su conexión. Me dio, en principio, que esa línea se va a seguir manteniendo.