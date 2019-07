La ‘masterclass’ de ‘Tomatito’ se consolida como apuesta flamenca

Los cursos de verano de la UAL están llegando a su recta final y el flamenco lo hace al más puro estilo ‘Tomatito’. Tras tres jornadas intensas donde los alumnos han dado lo mejor de sí, el curso ‘Sonanta 4’ ha concluido de la mano de el 'maestro' y su hijo José ‘El Tomate’. El curso tenía como finalidad dar consejos y aportar las mejores técnicas para el toque de guitarra española.

Esta iniciativa apunta a que volverá con una quinta edición el próximo año. María del Carmen Hernández Porcel ha mostrado su satisfacción respecto al curso y las sensaciones que ha dejado. Ha destacado la fluidez y la conexión entre los ponentes y el alumnado apelando a la gran recorrido que ‘Tomatito’ tiene en los cursos y a su hijo como excelente profesor y músico . Hernández ha visto al ‘Maestro’ ” cada vez más relajado ya que tiene dos años de experiencia en este formato. Quien más está evolucionando es su hijo, que tiene un gran nivel como docente. Por las tardes se dedicaba a repasar todo lo que por la mañana han trabajado. Va creciendo como artista, como guitarrista y como profesor.”

Tomatito, por su parte, ha realizado un balance muy positivo del curso. Asegura que le gustaría que el curso , después de cuatro ediciones se quedara consolidado. ”Esto es una apuesta por la música, porque Almería es tierra de guitarristas. Si eso se promueve y se defiende para mí es una satisfacción . Por lo menos, como almeriense, ojalá que esto vaya bien y que la gente se dé cuenta”, ha declarado el guitarrista del barrio de ‘Pescadería’.

Su hijo, José ‘El Tomate’, quien ha acompañado a su padre durante esta travesía se ha mostrado contento por esta experiencia. Ha apelado no sólo a lo estudiado a nivel técnico, sino a nivel emocional en el curso: “han aprendido a parte de las falsetas y todo lo que conlleva la guitarra. Han visto el sacrificio que tiene la guitarra y el amor al instrumento. Ver un artista como mi padre tan de cerca y poder valorar eso ha sido bonito “.

El número de alumnos ha sido de 20, de los cuales seis han repetido el curso. La mayoría de ellos eran de origen nacional. Algunos de ellos provenían de fuera de nuestras fronteras y muy poquitos eran de la provincia. Los inscritos se les ha visto cómodos en su última sesión con el ‘Maestro’. Haciendo un repaso de lo aprendido, Rubén de Huelva ha declarado que el flamenco “se vive” y que es “un modo de vida”. Él mismo se ha llevado una gran impresión de los ponentes destacando ”que no por ser alguien reconocido deja de ser humano.”

Gabriel, en su caso, ha tenido que cruzar el Mediterráneo desde Italia para recibir las clases de ‘Tomatito’. Nos ha contando que han aprendido aspectos desde el compás, el lenguaje, el aire o el soniquete. “Fue increíble y difícil, por que las cosas que tenemos que aprender son muy complicadas. Por eso tenemos que estudiar muchísimo me ha gustado conocer al ‘Maestro’ fue increíble. También el hijo José es un gran tocador, y me ha gustado ver como tocan tan particular y personal .Ahora puedo entender el flamenco y me ha gustado aprender eso”, ha declarado el alumno de origen napolitano. Muchos de ellos han apelado la manera de ser de los ponentes quienes se han mostrado encantadores y serviciales .

Roberto, quien ha venido desde Valencia para el curso, ha calificado el curso como “perfecto” , confesado sque era seguidor del maestro desde que era pequeño. “Admiro a ‘Tomatito’ desde que tenía trece años, y su hijo es una promesa que todo el mundo tiene que conocer, tienen que conocer más aún y unas bellísimas personas. La gente ya me decía que valía la pena estar en los cursos y estoy muy contento de estar aquí”.

Esta apuesta por el arte y la música ha ido acompañada de otros cursos de temática similar, como el de baile flamenco ‘Técnica y estilo de la coreografía por taranto y alegrías ‘ por Eduardo Leal.El flamenco continuará este verano de momento con el Festival de Flamenco y Danza que se estará realizando en la capital hasta el día 26. Almería se reinventa de esta forma como una de las capitales andaluzas que apuestan más por la cultura y el flamenco.