“Una de mis mayores apuestas en este momento son las zonas rurales”

“Quiero una apertura del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Almería hacia las distintas zonas de la provincia, llegando a aquellas a las que a los profesionales les resulta muy difícil desplazarse y que de esta forma puedan disfrutar de todo lo que ofrece el colegio”. Este era uno de los mensajes que Gema Martínez Soler lanzaba en su discurso de investidura como presidenta de los farmacéuticos de la provincia.

–¿Cuál es su objetivo más prioritario en este momento?

–En líneas generales mi objetivo es mejorar todo lo que sea mejorable. Somos un grupo que vamos a apostar mucho por los servicios farmacéuticos, que queremos fomentar el papel del farmacéutico en la sociedad. Entre mis objetivos más prioritarios está el que la formación llegue a toda la provincia, y ya está organizado para que ésta se lleve a cabo en distintas zonas. Una de mis mayores apuestas van a ser las zonas rurales. En formación especialmente ya que hasta ahora solo se hacía en la capital. Y en esta profesión el aprendizaje es permanente.

"Las subastas son malas tanto para el paciente como para el farmacéutico por la inestabilidad”

–¿Qué es lo que más le preocupa?

–Lo que más me preocupa es la subasta y los desabastecimientos. El Gobierno de España ya anunció que quería implantar la subasta a nivel estatal, y yo no lo veo viable. La Junta de Andalucía incorporó en su proyecto la eliminación de la subasta de medicamentos que está en proceso. El 29 de septiembre caduca la primera subasta y se empezarán a liberalizar algunas moléculas. Hay una ley que está vigente que la Junta se comprometió a modificar para no volver a convocar futuras subastas, y de momento la Administración está cumpliendo y la primera que se hubiese renovado el pasado mes de septiembre no se ha renovado. Por lo tanto, todas las moléculas que pertenecen a esa subasta se van a quedar libres. Las subastas son malas tanto para el pacientes como para el farmacéutico. Para este último a nivel interno y de gestión de compras no hay un laboratorio que sea permanente, sino que van cambiado y eso supone asimismo cambios para el paciente que dan lugar a más error. Tu estás acostumbrado a tu caja roja y sale una subasta nueva y la caja es azul. Quizá en la ciudad no tenga tanta repercusión pero en las zonas rurales en las que en su mayoría viven personas mayores, algunas de las cuales no saben leer, su referencia es el color de la caja y la forma de la pastilla.

–¿Qué ocurre con el abastecimiento?

–Los laboratorios de subasta han demostrado que no han podido tener capacidad de abastecimiento para todos. En la actualidad hay desabastecimiento a nivel nacional, pero es que además en Andalucía tenemos la suma de los desabastecimientos de las subastas. Tenemos el peor de los casos. En este momento en una farmacia almeriense te puedes encontrar con medicamentos que no hay. En concreto hay dos que son del corazón y no hay. Apocard y Cardurán, este último tiene genérico pero también está en falta pero el Apocard es que no tiene ni sustituto.

"Hay que incidir en los controles de calidad de los genéricos que se compran fuera de Europa”

–¿Qué opinión tiene de los medicamentos genéricos?

–Yo creo en los genéricos. Las marcas son marcas y son pioneras, y lo bueno de los laboratorios de marca es que tienen mayor inversión en investigación y desarrollo, pero hay genéricos que las igualan. En lo que hay que incidir es en los controles de calidad, que deben de ajustarse bien a la normativa. Y en Europa tenemos unos controles de calidad exhaustivos, pero en otros continentes no, y ahí es donde está el problema. Pero insisto en que soy defensora de los genéricos.

–Usted ha defendido siempre un Colegio cercano.

–Así es. Y en ello estamos trabajando. Quiero hacer un Colegio cercano y accesible de verdad para todos los colegiados, que lo sientan como su hogar, que se involucren y participen activamente en todo lo posible.... Asimismo situar a la farmacia almeriense así como al farmacéutico en el lugar que se merecen. Queremos fomentar el desarrollo e implantación de los servicios farmacéuticos, buscando el trabajo en equipo y la coordinación con los demás profesionales sanitarios, y así poder conformar juntos eslabones sólidos de la cadena asistencial de la atención primaria teniendo como objetivo mejorar el desarrollo de la salud y la calidad de vida de los ciudadanos. Estamos además iniciando una ronda de contacto con los colegios de la rama sanitaria para trabajar juntos en lo que sea posible, tanto con el Colegio de Médicos, como con el de Enfermería, Dentistas, Veterinarios, Psicólogos, Fisioterapeutas... En definitiva queremos mejorar en todo aquello que podamos.