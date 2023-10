La era del medioambiente en Almería: su cuidado nunca importó como ahora

Aunque para el 60,2% de los almerienses el cuidado del medioambiente es ‘muy importante’ y para el 38,2% restante es ‘bastante importante’, los datos sufren un severo revés cuando se pregunta por la percepción de la persona sobre la actitud que tiene la sociedad andaluza en su conjunto respecto al medio ambiente. Y esto pone de manifiesto que un 33,1% cree que los almerienses sienten respeto por el medio ambiente pero en realidad no se preocupan y hay un 34,8% que entiende que el resto de los ciudadanos siente poco respeto por el medio ambiente. En definitiva, más de un 60% de almerienses cree que el entorno no lo respeta.

La Encuesta Social 2023 del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) ofrece información sobre el grado de conocimiento de la población sobre los efectos que algunos consumos tienen en el medio ambiente, concretamente el consumo energético y el digital.Nueve de cada cien almerienses consideran que no es necesario llevar a cabo un consumo más sostenible, mientras que la mayoría de la población (45%) de la provincia entiende que no lo practican porque no disponen de la información suficiente.

Hay quien no lo hace porque, simplemente, cree que llevar a cabo un consumo más sostenible es más caro (un 41,2% de los encuestados). Otro buen porcentaje, un 25% de los almerienses, asegura no tener acceso a productos más sostenibles, 21% asegura que no hay etiqueta que identifique los productos sostenibles.

Los datos han sido obtenidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) en su Encuesta Social 2023. Consumo y sostenibilidad. Hábitos y actitudes de la población andaluza, cuyos trabajos de campo se realizaron entre marzo y junio de 2023 a través de la realización de más de 5.000 encuestas telefónicas y online a personas residentes en Andalucía. El objetivo de esta encuesta es proporcionar información sobre distintos aspectos del consumo sostenible, desde la perspectiva de las opiniones y actitudes de la población andaluza sobre cuestiones medioambientales así como desde la perspectiva de la práctica y hábitos de consumo de bienes y servicios como alimentos, productos de higiene personal y cosmética, ropa o transporte.