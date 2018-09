Los mercadillos de la capital, "asaltados" por manteros ilegales

Los manteros han terminado por dar el salto del paseo marítimo a los mercadillos de la capital, donde la tensión entre esta venta ilegal, controlada por mafias, y los vendedores ambulantes aumenta. Los enfrentamientos son casi el pan de cada día en cada una de las jornadas de cada uno de los cinco mercadillos que hay en activo en el término municipal, según alertan los propios comerciantes a través de su Federación (Fecoam), desde donde se exige al Ayuntamiento de Almería la adopción de medidas urgentes que logren erradicar esta problemática antes de que pueda desembocar en disturbios o en situaciones tan graves como las vividas este año en Madrid.

La Federación del Comercio Ambulante de Almería explica que la presencia de manteros en los mercadillos no es nueva, si bien en el último año esta venta ilegal ha crecido de tal forma que se ha convertido en una competencia desleal dentro de un sector que, desde la crisis económica, con pérdidas de ventas superiores al 50%, no ha remontado. "Hay muchos enfrentamientos y peleas constantes", advierte Fecoam. Especialmente, en los mercadillos de los sábados, en la avenida del Mediterráneo, y del domingo, en El Alquián. Los manteros ocupan la calle principal, "por donde tienen que pasar los y las consumidoras", ofreciendo, sobre todo, textiles falsificados en ausencia de la Policía Local. "No hay manera de que se marchen, se encaran con los comerciantes ambulantes y la situación es cada vez más insoportable", detalla la Federación, cuya directiva señala al Ayuntamiento de la capital "por no poner los efectivos necesarios", advirtiendo de que incluso el sector está planteándose adoptar medidas de protesta ante la falta de vigilancia que denuncian.

Los comerciantes censura al Consistorio por la "falta" de presencia policial

Y es que los ánimos entre los comerciantes de los mercadillos vuelven a estar caldeados. Sobre todo, desde que la pasada semana la concejal del ramo, Carolina Lafita, pospusiera una reunión que la Federación quería aprovechar para trasladar al equipo de gobierno la necesidad de abordar soluciones al conocidotop manta, entre otras cuestiones. "Llevamos un año solicitando una reunión con Ramón Fernández-Pacheco que, desde que asumió la Alcaldía, no ha tenido tiempo para entrevistarse con la Federación. Ha sido una odisea poder concertar un encuentro con Lafita, muy centrada en la Capitalidad Gastronómica, pero hay otros asuntos que conciernen a su Concejalía. Nos citan por la tarde, y no acude", critica Fecoam, que recuerda las más de doscientas familias que sustenta la venta ambulante.

Entre las cuestiones pendientes de analizar, además de los manteros, destaca la limpieza. De nuevo, el comercio ambulante reclama presencia policial al objeto de hacer cumplir la normativa a aquellos, tanto vendedores como consumidores, que hacen caso omiso de la misma. Insta también al equipo de gobierno a mejorar el dispositivo de limpieza destinado a cubrir las necesidades de los mercadillos ya que, según señalan, "dos operarios resultan insuficientes".

En la cartera de asuntos pendientes incide la Fecoam de igual manera en el plan de modernización de los mercadillos, la reubicación de los mismos "en los barrios" al objeto de generar sinergias con el comercio de proximidad y los negocios de hostelería, así como las parcelas.