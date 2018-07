"La obesidad es una epidemia". Así lo ha manifestado el endocrino del Comlejo Hospitalario Torrcárdenas, Javier Peñafiel, quien ha detallado que el 57 por ciento de la población tiene problemas de obesidad y sobrepeso. Concretamente, un 20 por ciento sufre obesidad, y un 37 por ciento sobrepeso.

Una situación, que según ha apuntado el especialista, "se ha incrementado en los últimos años", y que sitúa a la comunidad autónoma andaluza como la tercera de España en la que el porcentaje de ciudadanos que padece este tipo de patologías es mayor. "Y se prevé que no se va a reducir, sino todo lo contrario, va a aumentar, siendo la causa principal los cambios que la población está experimentando en la alimentación". Peñafiel ha considerado que "cada vez hay más personas a las que comer les aporta felicidad", "y esta filosofía de vida hay que cambiarla". El estrés, según el endocrino almeriense es uno de los factores que más influye a la hora de sufrir problemas de sobrepeso, que podrían solucionarse en su mayoría con ejercicio físico y una dieta equilibrada. Javier Peñafiel ha detallado que se considera obesidad cuando una persona supera el Indice de Masa Corporal (IMC), de 30, y obesidad mórbida cuando el IMC está por encima de 40.

En el Hospital Torrecárdenas se operan al año entre 30 y 40 personas, siendo candidatas a esta intervención alrededor de 200, según ha informado el doctor Peñafiel. En cuanto al perfil de pacientes que sufren problemas de sobrepeso y obesidad, el especialsita en endocrinología y nutrición ha apuntado que "tratamos tanto a niños, como a jóvenes-adolescentes, ancianos... y de todas las clases sociales".

Si es cierto que los cánones de belleza actuales apuntan a que las clases sociales más altas tienen una tasa muy inferior de sobrepeso que las clases sociales bajas. "Antes ocurría todo lo contrario". Tras analizar estos datos, Javier Peñafiel ha incidido en que la gravedad del sobrepeso y la obesidad se manifiesta en las enfermedades que desencadenan, como la diabetes tipo II, el colesterol, tiroides, osteoporosis... Por las consultas de los profesionales de la especialidad de endocrinología y nutrición del Complejo Hospitalario Torrecárdenas pasan cientos de personas al año. De todas ellas, un 50 por ciento sufre diabetes; el 30% tiroides; y un 20% osteoporosis y colesterol.

"No hay obeso sano", ha señalado el doctor Peñafiel, que ha señalado en este sentido que todas las patologías mencionadas sobre estas líneas requieren de un tratamiento, que "podemos conseguir perdiendo peso eliminarlo y dejar de tomar pastillas". El especialista ha considerado que para atajar este problema que cada vez se acrecenta más, "hay que hacer cambios sociales". "Hacer deporte es esecial para perder peso, y para no ganarlo". A esto hay que añadir una dieta equilibrada. "Se recurre mucho a comidas preparadas, refrescor, zumos envasados... y todo esto no es saludable".

"Sería necesario incluso incrementar los precios de este tipo de artículos en una cantidad considerable y posiblemente la siutación se iría resolviendo".