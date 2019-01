La oposición tiende la mano a Javier García a pesar de las críticas a la gestión del PP

El Grupo Socialista de la Diputación de Almería ha pedido al nuevo presidente de Diputación que corrija la deriva que ha mostrado en los últimos siete años el equipo de gobierno provincial, del que ha formado parte como vicepresidente. En una intervención en la que comenzó expresando su apoyo a las mujeres “que temen que las leyes que las amparan sufran una regresión sin precedentes” como consecuencia de los acuerdos firmados por el PP para acceder a la Junta de Andalucía, el portavoz socialista, Juan Antonio Lorenzo, recordó que, pese a la “pretendida solemnidad” del acto de investidura, el de hoy sólo era un “trámite” necesario para hacer efectivo el “recambio” del dimitido presidente y todavía alcalde de Roquetas, Gabriel Amat, propiciado por éste para volcarse en la defensa de sus “intereses particulares y estrictamente políticos”.

Para su estreno en el cargo, Lorenzo le ha pedido a García “dedicación y lealtad” y que “se ponga a trabajar por la provincia inmediatamente”, rectificando el perfil que le acompaña, tras más de siete años de gobierno del PP en los que la institución provincial “ha sido de todo menos eficaz, transparente, ecuánime o solidaria con los municipios más pequeños, que son, precisamente, su razón de ser”. Aún así ha cerrado su intervención tendiendo la mano al diálogo y cooperación apartando cualquier interés político o partidista de la gestión de Diputación: “Si usted está dispuesto a trabajar nosotros estamos dispuestos a ponérselo fácil”.

En la misma línea se mostró el portavoz y único diputado de Ciudadanos, Roberto Baca, quien fue el primero en intervenir tras la composición de la mesa plenaria. El representante de Cs aseguró que echa de menos que cuando han presentado algunas iniciativas no hayan sido aprobadas ni admitidas a trámite por el resto de compañeros de esta casa y quiso recalcar que el presidente de Diputación no es el presidente del equipo de gobierno sino de toda la corporación. "Entiendo que a partir de ahora debería haber un consenso para trabajar en equipo, no somos enemigos políticos sino contrarios políticos. También he pedido en los plenos que haya cordialidad entre nosotros porque tenemos la responsabilidad de representar a miles de almerienses".

Roberto Baca felicitó, por último, al equipo de gobierno porque siempre han tenido las puertas abiertas para recibir a Ciudadanos y dio la enhorabuena presidente saliente y al presidente entrante con el mensaje de que los cuatro meses que quedan de legislatura dan para mucho pidiendo mayor consenso y diálogo de los grupos de la institución provincial.

Por último, la diputada de Izquierda Unida, María Jesús Amate, aseguró como el resto de portavoces de la oposición que no presentarían alternativa, pero que tampoco apoyarían la investidura de Javier García porque "el PP está en las antípodas ideológicas de mi partido y lo ha demostrado ahora que es capaz de irse a la extrema derecha para conseguir el poder en Andalucía".

También aseguró que el acto no responde a los intereses de los almerienses, sino a los de un partido político por la dimisión de Amat, siendo la intervención más crítica, asegurando que no respaldarían a ningún presidente que defienda sus intereses partidistas y personales por encima de los de la provincia.