La presidenta de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón (Alcer), Marta Moreno, ha lamentado que cuatro pacientes de diálisis han fallecido en Almería tras contagiarse de COVID-19 cuando compartían ambulancia durante un traslado.

Moreno ha informado sobre este caso en declaraciones a la Cadena SER, y ha denunciado que "llevamos tiempo reivindicado que hubiera medidas de precaución en las ambulancias pero no hemos tenido respuesta de las autoridades sanitarias", asegura.

Al mismo tiempo, la presidenta de Alcer lamenta que "no se nos ha confirmado de forma oficial cuando se va a vacunar a los pacientes renales crónicos y somos de riesgo". Moreno asegura que "nos tenían que haber vacunado ya". No obstante, en la estrategia nacional de vacunación no consta ninguna mención específica a los enfermos renales.