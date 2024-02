Los pisos tutelados llegan a las aulas

Santa Vicenta María, una pionera en la atención a las mujeres

Joaquín Tarifa considera que el trabajo de las jóvenes está “íntimamente relacionado” con Santa Vicenta María, la fundadora de la congregación, ya que “fue pionera en cuanto al cuidado y la acogida de la mujer”. “Nuestra fundadora ya las acogía en sus casas porque eran mujeres que venían del campo, mujeres que no tenían recursos y estaban en situación muy vulnerable. Las acogía y las promocionaba y les enseñaba. Cuando vimos tanto paralelismo entre nuestra fundadora y nuestro carisma y el trabajo, no tuvimos duda de que de que esto iba para adelante”, confiesa. La hermana Julia coincide y pide, entre risas, un “minuto de publicidad”. “Quien quiera ver el paralelismo, pueden ver la película ‘La sirvienta’, que se estrenó el año pasado y ya casi está a la venta. Ahí se ve perfectamente a una mujer defensora y potenciadora de la mujer. Es muy actual y es una película del director Pablo Moreno que está muy bien hecha. No ha ido a los Goya pero ha estado en la lista de candidatos a pasar la siguiente fase”, resalta. La sinopsis de la película es la siguiente: “Lera, trabajadora del servicio domestico, es acusada de un delito. En el calabozo de las dependencias de un cuartel de la Guardia Civil conoce a Mihaela y a Julia, dos prostitutas con las que comparte la historia que le salvó la vida. La historia de Vicenta María López Vicuña, fundadora de las Religiosas de María Inmaculada, que desde hace más de 150 años llevan dedicadas a la promoción de las mujeres que salían de sus pueblos para labrarse un futuro mejor en el servicio domestico”.