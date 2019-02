“Los almerienses deben saber en qué se invierten sus impuestos”

–¿Cuáles son las líneas de su candidatura?

–Me identifico con ciertos valores como persona que son aplicables a la política. Tales como honestidad, transparencia, justicia, e igualdad y en concordancia con esos valores, será el programa que desarrollaremos, que en parte ya tenemos una memoria de trabajo municipal. Se va a basar en una transparencia desde la instituciones, la participación ciudadana y los colectivos sociales, para que todos participen de la gestión que se desarrollen y aporten a la política municipal. Además, desarrollar un proceso de fiscalización para saber y auditar qué empresas tienen concesiones públicas, de qué manera y que todas las cuentas públicas sean lo más transparente posible para que todos los almerienses sepan en qué se invierten sus impuestos.

–¿Propuestas en clave de ciudad?

–Peatonalizar el Casco Histórico de forma progresiva, descongestionar y descontaminar la zona centro, llevar los servicios públicos a los barrios de la periferia, que están algo abandonados, tienen problemas de alumbrado, agua... para que todos los almerienses estén representados y en igualdad de condiciones. –A nivel personal ¿cuál es su trayectoria?

–Hice Marketing, estudié Fotografía, Diseño Gráfico, me embarqué en la aventura de irme a Málaga a hacer Periodismo, estuve en distintos medios para hacer de plumilla sobre todo en el tema de cultura, estuve como colaboradora en Diario Sur dos años. Todo ha estado ligado a la comunicación visual.–Si prospera su campaña, el marketing está superado.

–Ese es un punto fuerte que tengo como profesional, pero tengo un gran equipo por detrás que aportará mucho.

–La idea es que Podemos confluya.

–Es la idea principal pero aún no se sabe. Tenemos que sentarnos a hablar los distintos partidos. Todavía quedan cinco meses, esto es una carrera de fondo. Si soy elegida como candidata, pues una vez se conforme la lista conmigo a la cabeza, tendremos que sentarnos con los distintos partidos para ver como conformamos la lista de la confluencia, si no hay, pues se hará con Podemos.

–¿Qué le es más provechoso?–Personalmente, creo que a veces cuando Podemos ha confluido a restado a nivel de votos, a vista están las generales del mes de diciembre y luego cuando confluyó en junio perdieron un millón y pico de votos. En Andalucía también ha pasado. Yo en las últimas elecciones buscaba la papeleta de Podemos y no las encontraba porque era Adelante Andalucía. Pero vamos, hasta que no termine este ejercicio de primarias no habrá nada cerrado.

–¿Que ofrece que no tenga el resto de proyectos?–Tengo juventud, fuerza, una candidata limpia a nivel político. He decidido tomar acción como ciudadana porque se debe hacer política, no se debe vivir de la política.