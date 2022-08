Un jurista y político excepcional de la Transición: José Fernández Revuelta

Esta mañana he pasado por la puerta de la Diputación de Almería. Durante unos minutos me he quedado mirando fijamente las tres banderas que ondean en la misma, y me he llevado una decepción: no había ningún crespón negro que recordara la muerte de José Fernández Revuelta, mientras los restos del que fue su presidente más carismático permanecían en la capilla del Tanatorio “Sol de Portocarrero”, esperando ser llevados al cementerio. Será la resaca del primer día de Feria. Conocí a Fernández Revuelta en el mes de abril de 1980 en el salón de Actos de la AISS de Berja, donde impartió una conferencia en la ciudad virgitana titulada “La naranja y el limón en la poesía de García Lorca” con motivo de la celebración de la III Semana Cultural.

Siete años más tarde lo entrevistaba en el despacho de su casa durante la grabación de un video con motivo del homenaje a Manuel y Miguel Salmerón Pellón, que tuvo lugar en Berja a finales de abril de 1987. En estos años, aunque ya ostentaba cargos políticos, seguía vinculado a la vida cultural de Almería. Y a principios del año 2000, volví a entrevistarlo para mis libros sobre la Transición política a la Democracia en Almería, sobre todo, en el volumen tercero, donde publico una biografía suya. De ella extraigo los siguientes datos.

Vida personal

Nació en Almería el día 5 de agosto de 1927, aunque su familia era natural de Cúllar-Baza (Granada). Cursó los estudios de Bachillerato en el Instituto de Enseñanza Media de Almería, donde fue alumno de la poetisa Celia Viñas. Posteriormente, realizó la carrera de Derecho en las Universidades de Granada y de Murcia, ejerciendo la Abogacía en la capital almeriense desde el mes de abril de 1955. A este respecto, formó parte de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Almería como bibliotecario en tres períodos: 1961-1966, 1966-1969 y 1971-1974, siendo colaborador de la revista Sala de Togas, que edita el Ilustre Colegio de Abogados de Almería, así como de otras revistas jurídicas y columnista de la prensa de la capital almeriense.

El día 9 de enero de 1958 contrajo matrimonio en Almería con María Dolores Ibáñez Linares, de cuya unión conyugal nacieron cuatro hijas: María del Mar, Amalia, María Dolores y Antonia. Hombre de una gran formación humanística, era muy aficionado a la literatura, teniendo publicados dos libros de poemas: Umbral ardiente (1973) y Poemas del hombre nuevo (1976), y un libro en prosa: Presencia y latido: Selección de relatos cortos (2003).

José Fernández Revuelta fue el autor del Pregón de la Semana Santa de Almería (1969) y del primer Pregón de la Virgen del Mar en la Feria de Almería. Asimismo, fue nombrado Socio de Honor de la Peña Flamenca “El Taranto” de Almería. Además, la Tertulia Indaliana le concedió el “Indalo de Oro” el 9 de junio de 1983 y el Pleno General de la Abogacía Española le otorgó la Medalla al Servicio de la Abogacía en el año 2013. Falleció en Almería el día 19 de agosto de 2022, el mismo día que murió Federico García Lorca del que era un gran admirador, a los 95 años.

Trayectoria política

En el año 1971 fue elegido diputado provincial por el Tercio de Corporaciones y Entidades Económicas, Culturales y Profesionales, en representación del Colegio de Abogados de Almería, siendo nombrado vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería por los Presidentes Jesús Durbán Remón (año 1971) y Juan de Oña Iribarne (año 1974), renunciando al cargo en marzo de 1977 para promover el Partido Popular de Areilza y Pío Cabanillas en Almería, que acabaría integrándose en UCD. En las Elecciones Locales de 3 de abril de 1979 al Ayuntamiento de Almería fue elegido concejal en la candidatura de UCD, y unos días después, diputado provincial y presidente de la Diputación provincial, cargos que desempeñó desde 1979 a 1983.

Tras la celebración de la sesión plenaria de la Diputación de Almería de 11 de mayo de 1979, fue elegido representante de la misma en el Pleno de la Junta de Andalucía. Durante su mandato al frente de la Diputación Provincial se creó el Colegio Universitario de Almería, se fundó el Instituto de Estudios Almerienses, se inauguró la Hemeroteca “Sofía Moreno Garrido”, promovió la reforma integral del edificio de la Diputación Provincial de Almería y se construyó el Polígono de La Redonda de El Ejido. Su última actuación pública como presidente de la Diputación Provincial fue la inauguración de la II Expo-Agro de Almería el día 16 de febrero de 1982.

En las Elecciones al Parlamento de Andalucía, de 23 de mayo de 1982, formó parte de la candidatura de la UCD con el número 9, no saliendo elegido parlamentario andaluz. Posteriormente, una vez desaparecida la UCD, se retiró de la actividad política, dedicándose por completo al ejercicio de la Abogacía hasta su jubilación. En el mes de noviembre de 1983, el Pleno de la Diputación provincial de Almería acordó concederle la Medalla de Oro de la provincia, y el día 2 de febrero de 2016 le fue concedido el Escudo de Oro del Instituto de Estudios Almerienses. Desde estas líneas me uno al dolor de sus familiares y allegados. Descanse en paz José Fernández Revuelta.