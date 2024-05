La radiografía policial de los cibermalos en Almería

En un mundo cada día más global en el que casi todos están conectados digitalmente, los delitos cibernéticos se han convertido ya en la gran maldición de internet y en el mayor desafío para la seguridad ciudadana. En consonancia con la transformación en línea de la sociedad han ido prosperando las actividades ilícitas de los ciberdelincuentes que, mediante el uso de las nuevas tecnologías y a través de sus puntos débiles, atacan las redes, infraestructuras y sistemas informáticos de particulares, empresas e instituciones públicas. Las ciberamenazas de internet no han dejado de crecer en una continua mutación que no conoce fronteras, lo que dificulta las investigaciones policiales y la posibilidad de emprender acciones judiciales, y nadie está a salvo hoy de los diferentes tipos de criminalidad online: suplantaciones de identidad, ransomware, phising, smishing, pharming, sextorsión, ciberbullyng, carding, spoofing, falsas ofertas de empleo, bitcoins fraudulentos, bizum inverso...

Este tipo de delincuencia al alza supone ya el 15% de todas las infracciones penales que se denunciaron en los 103 municipios almerienses en el último año con 4.973 delitos, un 42,8% más que en 2022 cuando se denunciaron 3.483 hechos, según el último informe del Ministerio del Interior. La provincia multiplica casi por diez los 529 casos detectados en 2012 y por cinco los que se contabilizaron en 2015 y todo apunta a que cada año se irá marcando un nuevo techo en la estadística. En el último ejercicio se contabilizaron 415 ciberdelitos al mes y 14 cada día, siendo la mayoría englobados en el grupo penal de fraude informático. Las estafas cibernéticas pasan de 3.041 en 2022 a las 4.407 del pasado año y han experimentado un crecimiento de 1.200% durante la última década: 334 estafas informáticas en 2013, 373 en 2014, 447 en 2015, 870 en 2016, 985 en 2017, 1.314 en 2018, 1.418 en 2019, 1.864 en 2020, 2.281 en 2021, 3.041 en 2022 y 4.407 en 2023. Adra fue el municipio de más de 50.000 habitantes de la provincia en el que más crecen los ciberdelitos con incremento del 164%, seguido por Níjar (123%), Roquetas (109%), Vícar (64%), Huércal-Overa (39,3%), El Ejido (22%) y la capital (4%).

A pesar de la creciente actividad contra los organismos públicos, lo que verdaderamente preocupa por su exponencial crecimiento son las estafas de todo tipo que se han venido multiplicando en los últimos años y que convierten en potencial víctima a casi toda la población. Los ciberdelitos están cada vez más presentes en la vida de los ciudadanos y los agentes que se enfrentan a su persecución requieren de una formación y actualización permanente, además de un progresivo refuerzo de las unidades específicas. Para abordar la evolución y explosión de los delitos telemáticos, la UNED y la Guardia Civil de Almería han organizado este martes la cuarta edición de su seminario sobre ciberdelincuencia con el epígrafe “Nuevos retos y respuestas ante una realidad cambiante”. A lo largo de la mañana han desgranado el modus operandi de los cibermalos los agentes Santiago del Campo y José Manuel Morales, especialistas de Policía Judicial y Equipo @ (Arroba) de la Comandancia, mientras que el magistrado Alfonso Peralta y el profesor de la UAL José Antonio Bermejo han compartido sus reflexiones sobre inteligencia artificial en el ámbito policial y usurpación de identidad.

El seminario que coordina el que fuera durante más de 40 años fiscal en Almería y profesor de la UNED, Fernando Brea, pone de manifiesto los riesgos crecientes de la criminalidad online y la capacidad de respuesta que tiene la Guardia Civil en sus 39 puestos repartidos por la geografía almeriense, de los que ocho son principales, con especial protagonismo por su especialización de los Equipos de Investigación Tecnológica (Edite) y el Grupo @. El agente Santiago del Campo ha desgranado en su ponencia los principales ejes de la investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia y los pasos a seguir para defenderse de un ciberataque en sus múltiples modalidades. A su juicio, lo principal es recoger la mayor información posible en la denuncia en primera instancia para facilitar la actuación policial. En los delitos económicos es fundamental detallar todos los números de tarjetas y cuentas implicadas, de monedero de criptomoneda, correos electrónicos, páginas web y teléfonos. Cuando se trata de infracciones de odio o violencia de género, hay que grabar los mensajes en redes sociales y presentarlos.

La Guardia Civil cuenta con capacidad para establecer comunicación con las compañías telefónicas, entidades bancarias y empresas de redes sociales para llevar a buen puerto la investigación y evitar el daño económico antes de que se produzca. Y hay muchos ejemplos de éxito policial en el bloqueo de la tarjeta de crédito operativa o en el contacto con empresas ubicadas de un extremo al otro del planeta como Estados Unidos o Taiwán. Santiago del Campo ha detallado que los puestos tienen sus propios medios para iniciar la investigación de denuncias informáticas, si bien requieren del apoyo de unidades específicas como Edite o @ cuando se trata de casos más complejos, principalmente porque disponen de tecnología de última generación como software (FTK-Forensic Toolkit) y hardware (clonadora de discos duros) imprescindible en la batalla contra los cibermalos. “Hoy no se entiende un delito, ya sea un crimen, estafa o violencia de género, que no esté asociado a un teléfono móvil”, argumenta. La extracción de esa información es vital para la investigación policial, pero no siempre es sencillo pese a contar con medios. Los agentes de la Guardia Civil son conscientes de la importancia de la formación continúa en tecnología y también en criminalística para hacer frente a un modus operandi cambiante.

Más vale prevenir... Entre los consejos del Instituto Nacional de Ciberseguridad destaca la protección con antivirus, realizar copias de seguridad, no introducir el número de tarjeta en páginas de contenido pornográfico ni abrir archivos de chats, utilizar contraseñas de calidad (con letras, números y caracteres), mantener el perfil privado en las redes sociales, nunca ofrecer datos personales por internet salvo en sitios que sean de confianza (comprobar los certificados) y no facilitar números de teléfono a desconocidos o en webs.

El hacker que estafó al Ayuntamiento de Roquetas

El agente José Manuel Morales, del equipo @, ha citado algunas de las operaciones más complejas de los últimos años como la D-52 por la que lograron detener en Polonia a un ciudadano con pasaporte de Estados Unidos que había estafado al Ayuntamiento de Roquetas más de 700.000 euros de las nóminas. Con un malware logró desviar el dinero a una cuenta en un banco alemán y cuando el hacker intentó acceder desde Florencia (Italia) se inició la “caza”. A través del router del domicilio, los agentes iniciaron la búsqueda y estrecharon el cerco de un delincuente perseguido por el FBI, Scotland Yard y policías de medio mundo. Pero fue la Guardia Civil la que logró que lo arrestaran en Polonia donde también había cometido delitos y su extradición a nuestro país a los cuatro años de su fechoría roquetera para su puesta a disposición judicial.

Una auténtica proeza porque no había ni rastro de su identidad. Ni tan siquiera aparecía en las fotografías de su boda ni de un reciente viaje de novios a las que accedieron tras rastrear las redes sociales de su mujer y del hermano que era un célebre cantante en un país centroeuropeo. "Todos los astros se alinearon, es un gran ejemplo de colaboración policial, judicial y bancaria", reconocía el agente de Guardia Civil. La rápida adopción de medidas por parte del juez instructor dando órdenes de investigación a tres países y comisión rogatoria a Reino Unido posibilitó el desenlace favorable, sobre todo porque el dinero de las arcas municipales de Roquetas nunca llegó a salir de la cuenta alemana y se recuperó.

Una empresa con jornadas de trabajo de 16 horas

Otro caso reciente de calado por parte de los equipos telemáticos de Guardia Civil fue la asistencia prestada a la Inspección de Trabajo, a través del Juzgado de los Social número 1 de Almería, para acceder a los horarios de trabajo de una empresa denunciada por explotación laboral. Tras acordarse el registro e incautación de los equipos tecnológicos, los agentes lograron acceder al sistema de huella digital y otros registros de entrada y, posteriormente, emplearon una herramienta informática para poder determinar los horarios de cada empleado. Habían cuatro terabytes de información que tuvo que se procesada por especialistas de la Comandancia de Almería para determinar finalmente que había trabajadores con una media de 16 horas diarias por jornada durante los siete días de la semana.

Episodios de Barrio Sésamo con pornografía infantil

Aunque la mayoría de ciberdelitos se concentran en el ámbito de las estafas, hay una pequeña proporción de hechos relacionados con los abusos sexuales. En el último año, Guardia Civil de Almería contribuyó a la identificación y detención de varias personas en la operación Tallarín que se realizó en varias provincias por tenencia y distribución de pornografía infantil. Un padre que había descargado episodios de Barrio Sésamo para el entretenimiento de sus hijos quedó totalmente perplejo cuando detectó que eran grabaciones de sexo con menores. Gracias a una herramienta software de la Universidad de Vigo se pudo conocer quién se había descargado el archivo y realizar el operativo para su detención.

También participaron los agentes de Almería en la detención de un pediatra colombiano que contactaba a través de las redes sociales con familias desestructuradas de origen latino afincadas en la provincia y cuando se ganaba su confianza abusaba de los hijos menores en una localidad almeriense. Cuando se percataron de lo sucedido, abandonó España, pero la colaboración con la policía colombiana permitió su detención y extradición para ser juzgado de los delitos que se le imputan en nuestro país.

La web falsa y el estafador cansino

Una empresa de Benahadux también fue víctima indirecta de una estafa porque un ciberdelincuente aprovechó que no tenían página web para crearla y realizar ventas fraudulentas porque se abona el dinero, pero nunca llegaría el producto. Y en marzo del pasado año lograron detener en Tarragona al conocido como 'estafador cansino', otro pirata informático que había estafado 85.000 euros con el método Man in the Middle (ataque intermediario) captando facturas a empresas y haciéndose pasar por el proveedor para quedarse con el pago. Antes de su detención, llegó a mandar 120.000 mensajes tipo ‘sms’ fraudulentos en un solo día, pero tenía capacidad para enviar 128.000 por hora. También tenía un TPV para los pagos contactless, tres tarjetas de memoria con más de 400 documentos falsificados (irreales y de terceras personas) y más de 600 tarjetas prepago de telefonía SIM con las que establecer las comunicaciones sin riesgo de ser descubierto. Parecía imposible su identificación, pero dieron con su paradero. Otro cibermalo que ha acabado en prisión.