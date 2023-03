Las infecciones de transmisión sexual, un problema al alza

El deseo y placer de la sexualidad deberían ser una fuente exclusiva de beneficios para la salud y el bienestar de las personas, pero no siempre ocurre así. En los últimos años se viene produciendo un alarmante incremento de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) que preocupa a las autoridades sanitarias que están tomando medidas para frenar la explosión de contagios. Cada vez hay más facilidad para mantener encuentros, con aplicaciones de citas orientadas a tener sexo en cualquier momento y lugar con desconocidos, prácticas de mayor riesgo como las relaciones múltiples sin protección o el chemsex (adaptado al español como sexdopaje por el uso de estupefacientes) y, sobre todo, por la progresiva relajación en el uso de preservativos.

Hay más capacidad de diagnóstico médico, pero la explicación de los expertos se centra en la mayor facilidad para tener relaciones y la paulatina pérdida de miedo al sida desde principios de siglo, una enfermedad que aterrorizaba a la sociedad española en los años ochenta e hizo célebre la campaña del ‘Póntelo, pónselo’. La más reciente del Ministerio de Sanidad (Sal como quieras, pero no salgas sin condones) apenas ha calado en una población joven hipersexualizada que concentra la mayoría de infecciones por clamidia, sífilis, gonorrea y herpes genital. La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) alertaba hace un mes sobre el “problema de salud pública” que supone el incremento de casos en España tanto por su magnitud como por sus complicaciones y secuelas si no se realiza una diagnóstico precoz. Estudios recientes, como el del Observatorio Bloom, aseguraban que las ITS en mujeres aumentaron un 1.073% entre 2012-2019 y el 80% de pacientes se concentraba en la franja de edad de 15 a 35 años.

La relajación en el uso del preservativo, un mayor número de relaciones sexuales y las prácticas de riesgo contribuyen al preocupante incremento de las ITS

La Organización Mundial de la Salud lleva años advirtiendo de la “pandemia” de las enfermedades de transmisión sexual que los urgenciólogos ya sitúan como la segunda causa de enfermedad infecciosa por detrás de las respiratorias. Es un fenómeno global, pero está teniendo un fuerte impacto en nuestro país. Otro informe de la compañía Cegedim Health Data España cifra el incremento de ITS en España en un 84% desde 2018. En los últimos diez años las infecciones gonocócicas se han multiplicado por seis y las de sífilis se han duplicado y la clamidia, única mayoritariamente femenina, ha crecido un 144%. Cifras escalofriantes que solo dieron un respiro durante la primera fase de la pandemia por la restricción del contacto social. “Las ITS están teniendo un repunte altísimo en los últimos años”, asegura la presidenta de la Sociedad Andaluza de Contracepción, María Jesús Alonso, quien detalla que hay infradiagnóstico, lo que genera que los contactos sexuales del infectado no tomen medidas y pueden causar complicaciones graves y secuelas en el paciente.

En el caso de mujeres embarazadas, la infección puede transmitirse al feto y la sífilis puede causar sordera o ceguera al bebé. Ocurre igual con la hepatitis B que puede dar lugar a infecciones crónicas en los recién nacidos que con el tiempo pueden llegar a producir cirrosis o cáncer de hígado. Advierten de que incluso infecciones asintomáticas pueden tener consecuencias graves como ocurre, por ejemplo, con el virus del papiloma humano que puede derivar en cáncer de cuello de útero. La jefa de la Unidad de Gestión Clínica de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Poniente, María Dolores Sánchez, certifica que existe una mayor capacidad de diagnóstico y menor preocupación por el sida y entiende que es necesaria más información a los jóvenes sobre salud sexual antes de los 15 años. Campañas educativas que contribuyan a impulsar el uso de anticonceptivos y a frenar las prácticas de riesgo, así como facilitar al máximo el acceso de los posibles afectados al chequeo y pruebas de las ITS en los consultorios y hospitales. “La educación sexual en la actualidad no es para nada la deseable”, detalla el sexólogo clínico del Distrito Sanitario Almería, Javier Ramírez.

En los centros de salud y hospitales de Almería se declararon 705 casos de ITS durante el pasado año, de los que la mayoría fueron diagnosticados de la afección bacteriana de Clamydias Traschomatis -clamidia- (307) y gonorrea (228). También se han atendido a pacientes con herpes genital, sífilis y sífilis congénita. La mayoría de las infecciones se dan en menores de 30 años, nada menos que un 47,8%, la franja de edad más activa sexualmente hoy, con múltiples encuentros con diferentes parejas y una preocupante tendencia a no usar preservativos. Un estudio reciente de la Universidad de Almería señala que uno de cada cuatro estudiantes no empleaba ningún método anticonceptivo en sus relaciones vaginales, anales y orales. Con la intención de frenar esta problemática, el Distrito Sanitario de Atención Primaria de Almería, de manera coordinada con el hospital universitario de Torrecárdenas, implementó en julio de 2022 un proyecto de mejora de la vigilancia epidemiológica y la atención sanitaria a personas que presentaron contagios por ITS.

Se ha creado un equipo multidisciplinar con profesionales de Epidemiología, Medicina Preventiva y Salud Pública, Microbiología, Ginecología y Obstetricia y Enfermedades Infecciosas para analizar la evolución de este tipo de enfermedades y, además, están llevando a cabo reuniones informativas y de coordinación con directivos de las distintas unidades de gestión clínica del Distrito Sanitario, enfermeras escolares y asociaciones y entidades que atienden a pacientes vulnerables y excluidos al ser una población de mayor riesgo. Con la implantación del nuevo modelo, en Epidemiología del Distrito Sanitario se tiene conocimiento de los casos diagnosticados por el hospital y también se tiene acceso a toda la información microbiológica solicitada por los médicos de Atención Primaria.

28 pacientes con más de una infección

Desde la Delegación Territorial de Salud y Consumo, explican que existe una comunicación continua con médicos de familia para que se soliciten las pruebas diagnósticas, se prescriban los tratamientos indicados y se lleven a cabo medidas preventivas relacionadas con vacunación y terapia pre-exposición al VIH. De igual manera, cada vez que se tiene conocimiento de un caso nuevo, las enfermeras que trabajan en Epidemiología encuestan a los casos y realizan el estudio de contactos, frenando de esta forma cadenas de transmisión, a la vez que refuerzan todas las medidas relativas a tratamiento y prevención. Durante su primer semestre de funcionamiento (entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022), el equipo multidisciplinar notificó 213 casos de ITS en 182 personas (103 por clamidia, 65 infecciones gonocócicas, 24 sífilis, 12 VIH-SIDA, 7 herpes y 2 linfogranulomas venéreos), lo que supone una coinfección de más de una enfermedad a la vez en 28 de los pacientes. Según informa Salud, 27 de los 182 enfermos eran embarazadas diagnosticadas a través de un screening en el tercer trimestre, lo que ha permitido abordar las infecciones de transmisión sexual de una forma correcta previa al parto.

Dos consultas de salud sexual en el Distrito Poniente

En julio del pasado año también se pusieron en marcha dos consultas especializadas en prevención y tratamiento de las ITS en el Distrito Sanitario de Poniente (Ejido Norte y Roquetas). El objetivo es frenar la cadena de transmisión desde la Atención Primaria, a través de un diagnóstico rápido y preciso y de un seguimiento exhaustivo de cada caso. Los pacientes que necesitan ser atendidos en las consultas de Salud Sexual son derivados previamente por su médico de Familia. Pueden presentar sintomatología asociada a infecciones de enfermedades de transmisión sexual -como molestias urinarias en los hombres, trastornos de flujo en las mujeres, úlceras genitales o verrugas genitales- o ser considerados pacientes “de riesgo” por sus prácticas sexuales.