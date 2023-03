María Dolores Sánchez: “Se ha perdido el miedo al VIH y hay más prácticas de riesgo”

La doctora María Dolores Sánchez Piedra es jefa de la Unidad de Gestión Clínica de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Poniente, una de las profesionales con mayor conocimiento sobre el avance de las infecciones de transmisión sexual (ITS) entre los almerienses.

- ¿Qué factores hay detrás del preocupante aumento de ITS?

- Puede que el número de parejas sexuales y las prácticas sexuales de riesgo hayan aumentado, principalmente a partir de la década del 2.000 por una disminución de la preocupación de la población sobre la transmisión del sida, después de que los tratamientos para esta enfermedad hayan reducido su impacto en la mortalidad y gravedad de la misma. Otro factor que hace que las cifras de ITS registradas sea mayor es que también han mejorado mucho las técnicas de laboratorio para su detección. Al empezar a emplearse la detección molecular, la sensibilidad aumenta considerablemente. Antes de este tipo de pruebas moleculares, se empleaban principalmente cultivos y éstos tienen menos sensibilidad para algunos de los agentes más frecuentes que originan enfermedades de transmisión sexual, como las clamidias, el gonococo… Eso hace que seamos conscientes de que hay más porque diagnosticamos más, con lo que también puede haber un sesgo.

- ¿Qué se puede hacer para frenar la explosión de infecciones?

La edad media en España de la primera relación sexual, según la última encuesta del Observatorio de Salud Sexual, es aproximadamente a los 14 años y medio. Antes de esa edad, los adolescentes deberían recibir información sobre salud sexual y sobre métodos anticonceptivos. En la encuesta del INE de 2004 sobre conducta sexual en la población española, al preguntar sobre las fuentes de información sexual que hubieran preferido tener, el 53% de la población investigada señaló a los padres, seguida de los profesionales sanitarios y educadores. Sin embargo, los hermanos o amigos fueron, de hecho, la fuente principal en el 38,8%, seguida de la pareja (19,6%). En España queda mucho por hacer en términos de educación y salud sexual. La Ley sobre salud sexual y reproductiva se marca, entre otros objetivos, proporcionar a la población la información sanitaria sobre anticoncepción y sexo seguro que prevenga, tanto las enfermedades e infecciones de transmisión sexual, como los embarazos no deseados e incorporar esta información en los programas educativos. También es importante reforzar los sistemas de salud y vigilancia epidemiológica para promocionar la salud, detectar y tratar precozmente las enfermedades, localizar y tratar a los contactos para poder atajar el problema como en cualquier otra enfermedad transmisible.

- ¿Están aumentando las prácticas de riesgo entre los jóvenes?

- Creo que sí, ya hemos mencionado que se ha perdido el miedo al VIH y esto ha contribuido a incrementar las prácticas de riesgo. Pero no creo que sea sólo cuestión de que los jóvenes tengan prácticas más arriesgadas. Sí es cierto que las tasas más altas de ITS se dan entre los 20 y 35 años, porque a estas edades las relaciones sexuales son más frecuentes y el número de parejas mayor. Sin embargo, en las encuestas sobre el uso de preservativos suelen ser los jóvenes los que los que lo utilizan más frecuentemente (aunque con porcentajes aún muy mejorables) frente a edades más maduras.

- ¿Cómo es la incidencia de las ITS en Almería y Andalucía en relación a otras zonas del país?

-Ni Almería ni Andalucía tiene tasas más altas que en otras comunidades en España, de hecho estamos en la media o por debajo si nos comparamos con el resto del país.

- ¿Hay muchos casos en menores de edad?, ¿se informa a los padres cuando son atendidos?

- No tenemos en nuestra población mucha incidencia de ITS en menores. En caso de menores mayores de 16 años no tendríamos que informar a los padres porque ya son mayores de edad en el ámbito sanitario, por lo que le explicamos a ellos el diagnóstico, le pautamos el tratamiento pertinente e incidimos en que precisa un cultivo de control para comprobar que se ha resuelto la infección y no debería de tener relaciones sexuales hasta la resolución del cuadro. Es importante que el estudio se complete con una serología para ver si ha tenido contacto con VIH, hepatitis C, hepatitis B, sífilis… y se traten a las parejas sexuales. Es importante aprovechar la oportunidad de la visita médica pata informar sobre sexo seguro no sólo para prevenir las ITS sino también el embarazo.

- ¿Qué complicaciones y secuelas pueden tener este tipo de enfermedades si no se realiza un tratamiento adecuado?

- Gran parte de las ITS se pueden cursar asintomáticas, por lo que algunas se diagnostican de forma oportunista o de manera tardía pudiendo desencadenar una enfermedad inflamatoria pélvica si la infección asciende del cervix a las trompas. Esto puede provocar abscesos en las trompas y/o esterilidad. Además, algunas enfermedades de transmisión sexual afectan la salud gravemente si no se tratan, como el HIV, la sífilis o la hepatitis B. Y ciertos serotipos del virus del papiloma humano pueden provocar lesiones de las células del cuello uterino y a largo plazo aumentar el riesgo de cáncer. También está relacionado, aunque menos con el cáncer de pene o laringe. Respecto a esta enfermedad es muy útil la vacuna que está en el calendario vacunal en las adolescentes.