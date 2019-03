Licenciado en Farmacia y amante de esta profesión sanitaria por la que ha recorrido miles de kilómetros de la geografía andaluza durante la última década acompañado del actual Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre. Juan de la Cruz Belmonte ha cogido el timón de un barco al que le invitó a subir el Partido Popular tras años navegando en busca del cambio.

-¿Qué supone para usted estar al frente de la sanidad de esta provincia?

- No me lo esperaba. Siempre he estado trabajando en el Partido Popular (PP) a nivel sanitario y esto es como un éxito. Que el consejero me haya elegido para formar parte de este proyecto es muy ilusionante. Yo estaba de portavoz en el Ayuntamiento de Vera haciendo una labor preciosa, pero cuando me plantearon esto pensé que era la oportunidad de mi vida. Soy farmacéutico, soy sanitario, estar al frente de la sanidad almeriense es una oportunidad que no podía dejar pasar. Este es un gran reto que junto con un gran equipo de profesionales se va a superar y creo que se va a notar.

-¿Cuál es en este momento su prioridad?

-Quiero estabilizar la fuga de batas blancas, que cuando vengan y se formen en Almería no se vayan a otras provincias. Tenemos grandísimos profesionales en nuestra sanidad, un buen clima, una buena ciudad, unas playas maravillosas, y si les damos cariño y se quedan y trabajan avanzaremos mucho y redundará en la atención. Para eso evidentemente se necesita dinero. A mí me gusta más priorizar la atención del médico que las grandísimas infraestructuras, que son necesarias, pero ahora mismo creo que hay que priorizar que no se nos vayan los médicos. Podemos tener instalaciones fantásticas, pero si no tenemos profesionales porque se van a otras comunidades autónomas, ¿qué estamos haciendo?.

-¿Cómo describiría la situación sanitaria de la provincia?

-Estaba todo manga por hombro. La gestión era muy deficiente, estaba muy politizada, y no tiene que ser así. La sanidad es de los almerienses sean de la ideología política que sean. Se puede gestionar bien o mal, y nosotros la vamos a gestionar bien. Y para ello vamos a implicar al profesional, y lo vamos a lograr transmitiendo ilusión, que yo creo que la hay por el cambio. Llevamos 36 años con el mismo sistema, con las mismas formas de actuar. Tenemos la oportunidad de cambiar formas. No nos estamos basando en el sistema de gestión de otras comunidades autónomas gobernadas por el PP. Estamos tomando como ejemplo sistemas de gestión de otros países europeos. Potenciando todo lo mejor bajo las directrices siempre y la idiosincrasia del Partido Popular.

-Uno de los objetivos preeminentes para la Consejería de Salud en este momento es acabar con las listas de espera.

- Hay que buscar los mecanismos necesarios para que esto se haga y dar respuesta a los pacientes. La prioridad por parte de la Consejería es el paciente. Hay una pirámide invertida por la que las decisiones que tomen los políticos van a ir siempre en beneficio del paciente, que insisto son la prioridad. Y en segundo lugar los profesionales, que son el camino y el nexo de unión. Tengo que decir que la actuación de los profesionales sanitarios es impecable. El problema ha sido la gestión que ha sido política al 100%. Y nosotros ya sabemos desde hace tiempo, porque así lo venimos estudiando, todas las medidas que hay que adoptar para que la sanidad almeriense y andaluza mejore. Y eso es lo que vamos a hacer. Y si no lo hacemos nos iremos a nuestra casa y se acabó porque cada uno tenemos nuestro puesto de trabajo y de esto no vivimos.

-La próxima semana ponen en marcha el anunciado Plan de Choque.

-En este momento se están estableciendo una serie de protocolos entre los tres hospitales para iniciar a partir del 1 de abril una actuación masiva y utilizar el 100 por cien de los recursos que tiene la sanidad pública. Incrementar los servicios asistenciales con quirófanos por la tarde, que si es necesario se activarán inclusive los sábados. Hay una dotación económica para ello importante con el objeto de que se lleven a cabo todas esas actuaciones y si cuando estén cubiertos todos los servicios no llegamos al 100% de la población que tenemos que atender para eliminar esas listas de espera se recurrirá a los conciertos que ya existían desde hace tiempo con los hospitales privados. Pero siempre que se cubra el 100% de la capacidad asistencial pública que tenemos en nuestros hospitales.

-Hace referencia a una cantidad económica importante, ¿con qué presupuesto cuenta la provincia para poder adoptar todas las medidas necesarias?

-El presupuesto concreto que se va a destinar a la provincia se está estudiando. La cantidad total para el Plan de Choque de la Consejería de Salud son 25,5 millones de euros como ya anunció el consejero de Salud, y se están analizando las necesidades de cada provincia. Hay que tener en cuenta que en Granada, Huelva y Almería nos hemos encontrado con unas listas de espera mucho más exageradas, por lo tanto se va a dar prioridad a las tres provincias para que se actúe de una forma más intensa. El Plan va a dotar económicamente para el exceso de horas de los profesionales, que yo creo que están muy implicados en eliminar ya las listas de espera, y si es necesario se harán más contratos. Pero ahora mismo se están estableciendo esas actuaciones entre los tres hospitales de la provincia, Torrecárdenas, La Inmaculada, y El Poniente. Cada uno de estos centros tiene sus problemas y de ahí que haya que trabajar de manera coordinada. Se van a crear unidades móviles de intervención que vayan de un hospital a otro para descongestionar las listas de espera y aprovechar el sistema al 100%. No es lo mismo la capacidad de resolución de un hospital que la de otro.

-¿Tienen una fecha límite?

-El proyecto para eliminar las listas de espera se ha fijado para finales de 2019. Yo creo que con la ayuda e implicación de todos se puede conseguir. El plan es muy ambicioso y estoy seguro de que los almerienses lo van a notar. Vamos a ser totalmente trasparentes y el paciente va a saber perfectamente cómo va su proceso. No va a haber nadie fuera del sistema. Le recuerdo que en este momento tenemos unos 72.000 pacientes en lista de espera y esto no se puede permitir.

-El Materno-Infantil es sin duda la gran infraestructura sanitaria que los almerienses esperan. ¿Cúando estará en funcionamiento?

- El Hospital Materno-Infantil se va a abrir en el momento en el que podamos dar el servicio que los almerienses quieren y para el que se ha creado esa infraestructura. Sería muy fácil decir que se va a abrir para las elecciones, pero no es un asunto electoral, se trata de un servicio para los ciudadanos. Y si cortamos la cinta y se queda parado porque no hay dotación sería un fraude. Las obras se encuentran al 85% de su ejecución. En concreto están trabajando en el cerramiento y las conexiones entre el nuevo edificio y el Hospital Torrecárdenas, y la Consejería va a iniciar los trámites necesarios para antes de que terminen las obras empezar a licitar la dotación. Lo que no vamos a hacer es inaugurar sin que el hospital esté equipado. Vamos a ir dando los pasos correspondientes y mientras se finaliza la obra ya estamos trabajando en esa dotación de médicos, material, camas, quirófanos,... de un nuevo hospital que nos va a servir para descongestionar otras áreas de Torrecárdenas que a su vez se van a mejorar. Lo que está claro, y así lo dijo el presidente de la Junta de Andalucía, es que se va a acabar en esta legislatura.

-Junto al futuro hospital está previsto el edificio de consultas externas. Dos infraestructuras que van a necesitar más aparcamientos.

-El edificio de Consultas Externas está en proceso de licitación. Se han presentado dos empresas al concurso y en esa fase se encuentra. En cuanto a los aparcamientos, tengo claro que se necesitan. La solución en este momento no la se. Se estudiará la opción de un convenio con el Consistorio para la cesión de los terrenos y poder hacer un parking público para los hospitales, que en todo caso será público. No soy partidario de un parking privado en el que haya que pagar, porque suficiente es tener un familiar hospitalizado para que encima te cueste el dinero. El tema de los aparcamientos es un problema grande y hay que abordarlo ya. No he hablado aun con el alcalde, pero hay buena intención y la voluntad es máxima para llegar a un acuerdo entre ambas administraciones.

¿Van a seguir adelante con la Estrategia de Renovación de Atención Primaria?

-La Atención Primaria se tiene que potenciar al 100%, porque si no, no estamos haciendo nada por el colapso en los hospitales. No podemos tener una unidad de urgencias colapsada porque no se haya hecho un buen filtro desde Atención Primaria. Hay que darle más recursos. Hay que potenciar al profesional sanitario. En Murcia por ejemplo cobran un 30% más que en nuestra provincia. Y ante esta situación los profesionales se nos van. Hay una fuga de batas blancas. La única forma de compensarla es con cariño, y con dinero. Y en esto sí se ha comprometido el consejero con un aporte económico importante para que esto no se siga produciendo.

-Hablaba al principio de esta entrevista de fuga de batas blancas. La Consejería ha anunciado mejoras en los contratos para tratar de fidelizar a los profesionales.

-Faltan profesionales que tendremos que volver a traer. Anestesistas, oncólogos, pediatras...Tenemos un déficit muy importante de médicos que van a otras comunidades autónomas donde les pagan más. La comunidad peor pagada es Andalucía. No se puede pagar a un médico la hora de guardia un fin de semana a 17 euros. Estamos hablando de un médico especialista. Eso no se puede permitir, y gracias a que lo están haciendo la sanidad funciona. Y esto hay que cambiarlo. Pero para médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, administrativos... para todo el sistema. Las renovaciones que se van haciendo de los eventuales pasan de contratos que había antes de un mes, inclusive de menos tiempo, a cómo mínimo seis meses, y llegaremos al año. Eso conduce hacia una estabilidad del empleo y una estabilidad familiar. Todos los contratos que se van a hacer nuevos se sacarán mediante Oferta Pública de Empleo cada dos años. No sin antes resolver las que están pendientes. Ahora vamos a hacer una tabla rasa, porque ha habido ofertas públicas que no se han llegado a ejecutar. En apenas dos meses se están dando pasos muy importantes para la seguridad y la estabilidad del profesional sanitario. A partir de ahí y dentro de lo que se pueda en base a los presupuestos vendrá una mayor dotación económica. Vamos a ser totalmente transparentes. Esto es lo que hay, esto es lo que queremos conseguir, y con las mayores facilidades para los profesionales.

-¿Cree que una facultad de medicina fidelizaría a los profesionales?

-No creo que en todas las ciudades tengan que estar todas las facultades, pero ya que tenemos un hospital universitario como es Torrecárdenas hay que aprovecharlo. Cuenta con profesionales que demandan mucha formación para ejercer de docentes de futuros médicos, y si es para fidelizar sería un proyecto muy bueno crear una facultad de medicina en Almería. Si ese es uno de los caminos para conseguir que no se nos vayan sería una gran oportunidad, pero claro está que habrá que hacer un estudio de costes, y en todo caso creo que la mejor ubicación sería junto a Torrecárdenas.

-Ya han dado los primeros pasos para el futuro Hospital de Roquetas de Mar.

-Las necesidades en el Poniente son impresionantes. Desde que se abriera el Hospital de El Ejido la población ha crecido de forma exponencial en la zona. Somos conscientes de que es necesario un hospital que refuerce la asistencia a todas las personas que residen allí. Está demostrado que en el Poniente no dan abasto. Si se hace un hospital en Roquetas es porque es necesario. Y por supuesto vamos a seguir mejorando unidades en el Hospital de El Ejido como oncología y neurología , y en ello estamos.

-Farmacéutico de profesión, ¿qué supone acabar con la subasta de medicamentos?

-Ahora vamos a ser ciudadanos españoles con los mismos derechos y garantías a nivel de medicamentos. Vamos a poder elegir medicamentos. El antiguo gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía lo que hacía era elegir una serie de laboratorios para que por principios activos se le dieran obligatoriamente a los andaluces esos medicamentos. Un murciano tenía la capacidad de poder elegir de una misma molécula todos los medicamentos que estaban en todo el mercado español. En Andalucía solamente podrías elegir uno, y ese uno dentro de una misma subasta. No voy a entrar en la calidad del medicamento porque yo confío en el Instituto Nacional Carlos III que asegura la fiabilidad del medicamento. A mi me puede gustar más o menos, pero oficialmente no tengo duda. Pero el inconveniente es que a las personas mayores cuando se les prescribe un tratamiento para el colesterol , para la tensión, y cada cuatro o cinco meses se hacía una subasta y se le cambiaba la caja del medicamento y el medicamento en si de un color verde a un color azul llegaba un momento en el que desconfiaba lo que le estaba mandando su médico y le estaba dispensando el farmacéutico. Entonces teníamos que crear una adherencia y darle tranquilidad al paciente. Unos se lo creían y otros no, que eran los que no continuaban porque no se fiaban. Se descompensaban y había que hospitalizarlos. Lo que se ahorraba la Junta ¿compensaba los ingresos por no adherencia al tratamiento, la intranquilidad de un paciente mayor y de su familia?. No se puede hacer así. Cuando se acaben las subastas se podrá elegir dentro de los genéricos la marca que considere el paciente. Yo apuesto por los españoles. Si existen genéricos se potenciará el genérico pero de calidad, español y en igualdad de condiciones para todos.

-¿Cuándo se extinguirán definitivamente?

-La subasta no se puede quitar de golpe porque hay unos compromisos adquiridos y hasta dentro de un año y medio no podremos hablar de una fecha en la que se eliminarán todos los compromisos adquiridos por el gobierno anterior y se podrá acceder a 15.000 medicamentos, frente a los 535 que hay en Andalucía. Las subastas además han supuesto muchos desabastecimientos porque había muchos laboratorios, ninguno español, que llegaba un momento en el que no daban abasto en el consumo. ¿Si no tienes capacidad para abastecer para qué licitas?. Muchas veces les compensaba la multa de la Junta de Andalucía por no cumplir y fíjese la cantidad de dinero que estaban ganando. Y al final volvemos a lo mismo. ¿Quién sufre? el paciente. Y eso no se puede permitir porque es lo más importante para el Partido Popular.