Los secretos del mensaje en una botella llegada a la playa de Pescadería (Almería)

Quién no ha soñado alguna vez con encontrar, mientras camina por la playa, una botella con un mensaje procedente del rincón más recóndito del planeta ¿De dónde vendrá? ¿Qué secretos albergará? ¿Qué ardorosas pasiones? ¿Qué desesperados gritos de auxilio?

Estos fueron, probablemente, los interrogantes que asaltaron a Dolores, una vecina del barrio almeriense de Pescadería, hace escasos días cuando halló una botella con tres mensajes en su interior en la histórica playa de las Olas. La vecina relata que durante la tarde paseaba por la zona, junto al mar, con el fin de reposar en su amado barrio, en su hermosa playa.

“Me di cuenta de que había una botella flotando en el agua. Me dieron unas ganas tremendas de tenerla de cogerla. ¡Pero yo no podía! No sé nadar, así que le pedí a un niño que la cogiese”, explica la vecina. “Y el resto, una maravilla”.

En efecto, era una botella con un mensaje. En realidad tres mensajes en tres papeles distintos. No muy desgastados, probablemente de hace unos pocos años. Escritos a bolígrafo. Los tres con buena caligrafía, aunque alguno con mayor facilidad de lectura. No hay fecha de escritura, o al menos las cartas no han llegado a su destino en condiciones para poder descifrarla.

Lo que las cartas sí dejan claro es que fueron escritas por dos hombres (Massimo y Francisco Cáceres) y una mujer (Dora). Los navegantes describen que llevan tres meses navegando. Dan gracias a la Virgen del Carmen por el buen tiempo y hablan sobre un largo viaje por el Mediterráneo.

Carta de Francisco Cáceres

“La vida es una experiencia que hay que vivir intensamente para saber que estás vivo. Por corta que sepas que puede llegar a ser la vida, te aseguro que es lo suficientemente larga para aprovechar cada minuto de ella viajando, conociendo lugares nuevos, gente nueva, culturas... Durante estos tres meses navegando, el mar se ha portado de maravilla con nosotros, con algún que otro sobresalto capeado sin problemas. Recuerda pasadlo bien, piensa en el futuro, pero, sobretodo, vive el presidente, que es lo que te ha dado el pasado y lo que de labrará el futuro”.

Francisco Cáceres cierra este mensaje, que supone un aliento de vida, de ilusión y de perspectiva, con un “diem”, que podría ir precedido de un “carpe”. Del latín al español: “Disfruta el momento”.

Carta de Dora

“Agradezco al mar por portarse bien y a la Virgen del Carmen por protegernos en este viaje tan largo por el Mediterráneo (...) de Dora, para que lo lea que sepa que la vida es una aventura que tenemos que aprovechar. Saludos”.

Dora es más escueta, pero también alienta a vida en la que mantener vivos los sueños de cada cual.

Carta de Massimo

“Gracias por ser bondadoso y tener paciencia. La mar es mi amiga y la tengo que cuidar y escuchar para que no me coja enfadada. La vida es corta. Hay que vivir en libertad. Si esto lo lee alguien, soy un hombre del mar y que somos dueños de nuestro tiempo. Saludos”.

Massimo, autor de este mensaje, pide una respuesta. Y aquí la tiene.

Respuesta de los vecinos

Los vecinos del barrio almeriense de Pescadería tienen otro mensaje para ellos: “La botella ya ha llegado a nuestras manos. Llegó a nuestra querida playa de Las Olas y fue recogida gracias a nuestra vecina Dolores, quien nos entregó el mensaje. Esperamos podernos poner en contacto con quienes lo escribieron”. Dolores le hizo llegar el mensaje a la Asociación Sociocultural Pescadería-La Chanca a Mucha Honra.