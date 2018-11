Javier Gutiérrez y Cristina Castaño protagonizan mañana la obra teatral ‘¿Quién es el Señor Schmitt’ en Roquetas de Mar

Obra: ¿Quien es el señor Schmitt?. Reparto. Javier Gutiérrez, Cristina Castaño, Armando Buika, Quique Fernández y Xabier Murua. Lugar: Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Hora: 21:30 horas. Día: Sábado, 24 de noviembre.

El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar acoge mañana sábado a las 21:30 horas la obra de teatro ‘¿Quién es el Señor Schmitt?’, protagonizada por Javier Gutiérrez, Cristina Castaño, Armando Buika, Quique Fernández y Xabier Murúa. El preludio musical que tiene lugar a las 20:30 horas en la cafetería del Auditorio estará protagonizado por Patricia Rodríguez.

El montaje teatral ¿Quién es el Sr. Schmitt?, es un texto original del francés Sébastien Thiéry adaptado y dirigido por Sergio Peris Mencheta. La acción se sitúa en el desarrollo de una cena en casa del señor y la señora Carnero.

De repente suena el teléfono, aunque ellos no tienen teléfono, y el interlocutor pregunta por un tal señor Schmitt. Pronto, los protagonistas descubrirán que están encerrados en una casa que realmente no parece su casa: los cuadros han cambiado, ya no están sus libros, la ropa que hay colgada en los armarios no les pertenece.

La pesadilla comienza mientras ellos se preguntan si están locos o son los señores Schmitt. Los papeles protagonistas de la obra recaen en dos reconocidos actores, Javier Gutiérrez y Cristina Castaño.

Gutiérrez atesora una larga trayectoria tanto en teatro como en cine y televisión, con papeles memorables como protagonista de ‘Campeones’, ‘El autor’ o ‘Los últimos de Filipinas’. En televisión destaca su papel en la exitosa serie ‘Águila Roja’.

Por su parte, Cristina Castaño, que se formó en la cantera de la serie ‘Al salir de clase’, ha protagonizado varias películas y series como ‘La que se avecina’, ‘El Comisario’ y ‘Hospital Central’.

‘¿Quién es el señor Schmitt?’ es una obra nada común: lo que empieza como una sorprendente comedia, de pronto se convierte en un thriller de suspense, para terminar acariciando el drama e incluso, finalmente, la tragedia, en definitiva, se trata de una obra catalogada dentro del teatro del absurdo.