Los templos de Almería, en el ‘Sermón de las siete palabras’

Los Evangelios dicen que Jesucristo, ya clavado en la Cruz poco antes de morir, profirió siete palabras, aunque más bien serían siete aseveraciones u oraciones, dirigidas a quienes lo reodeaban o al Padre. La primera fue: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. A continuación dijo: En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el Paraíso”, dirigida al Buen Ladrón. La tercera fue “Hijo, ahí tienes a tu Madre; Madre, ahí tienes a tu hijo”, refiriéndose a la Virgen y a San Juan, ambos al pie de la Cruz. Dijo después: “¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?”, hablándole de nuevo al Padre. La quinta palabra no la dirigió a nadie en concreto: “Tengo sed”, lo que provocó que un soldado le acercase con una lanza y una esponfa agua y vinagre. La sexta fue una reflexión. “¡Todo está cumplido!” Y la séptima y última: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. Y expiró.

Pues bien, ayer se celebró, en plena Cuaresma el ‘Sermón de las siete palabras por las parroquias del arciprestazgo’. Y es que lo decía Mons. Gómez Cantero: “La Cuaresma es una peregrinación de hermanos, la vida comunitaria, la sinodalidad, tiempo de escucha y de testimonio. Caminamos de la mano, no estamos solos. Somos peregrinos con una meta, no somos vagabundos. Estos 40 días son un cántico de esperanza, siempre avanzando, con la libertad en el horizonte”.

A las 6 en punto de la tarde se puso en marcha el cortejo procesional desde la parroquia de San Ildefonso. Por entonces, poco más de un centenar de fieles acompañaban la Cruz parroquial que abría el cortejo. Dos horas después, en la séptima y última estación predicada en la Catedral, el número de feligreses superaba ampliamente el millar; sirva como referencia que no cabían sentados en los bancos del templo catedralicio y muchos debieron permanecer en pie.

Como hemos dicho, el vía crucis partió a las 6 de una soleada y apacible tarde de la iglesia de S. Ildefonso, donde el anterior párroco, Fco. Salazar, predicó las primeras palabras. El cortejo continuó su avance, deteniéndose en las parroquias de San Agustín, San Sebastián, Santiago, San Pedro, santuario de la Patrona y Catedral, donde los respectivos párrocos predicaban la palabra correspondiente durante unos diez minutos. Fueron José Juan Alarcón, Manuel Cuadrado, Fco. Salazar, Juan Antonio Moya, José Barrado y J.J.Martín Campos respectivamente. Es el tercer año que se realiza este vía crucis de las Siete Palabras y la asistencia de fieles es cada vez mayor.