UAL Deportes llega al ‘pitido final’ del curso con pulso competitivo del ajedrez on-line

La formación almeriense, compuesta por jugadores de alto nivel y capitaneada por Savins Puertas, ha cuajado una brillante actuación en un evento internacional ajedrecista nacido en el seno del Servicio Central de Bienestar Universitario de la Universidad de La República, Montevideo. Fue la propia UDELAR, pese a que su torneo estaba destinado tan solo a “comunidades universitarias de Iberoamérica”, la que cursó una invitación al Vicerrectorado de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable, finalmente aceptada por parte de UAL Deportes junto al encargo de que la hiciera extensible a otras universidades españolas. Así, por un lado, se recupera el pulso competitivo, pese a la situación, y por otro se hace de puente entre continentes. De hecho, y gracias a su intermediación, también se han sumado Cádiz y Valladolid a otras 14 universidades, en total 17, de Uruguay, Venezuela, Argentina, Chile, Perú y México. Con veinte equipos divididos en dos grupos, el sistema de juego ha sido ‘Batalla’.

El de UAL Deportes ha sido encuadrado en el ‘A’ y se ha quedado a tan solo punto de pasar el corte de los cinco primeros para la disputa de la Copa Oro. De este modo, siendo sexto, ha luchado por la Copa Plata, en la que ha tenido mejor suerte para finalizar en la segunda posición, solo por detrás, pero muy cerca, de la Universidad Nacional de San Luis, Argentina. Cabe destacar, además, que el mejor jugador de esa fase del torneo ha sido precisamente Savins Puertas, aportando más que ningún otro, 14 puntos, a su equipo, vital para el buen resultado de la Universidad de Almería. En todo caso, el objetivo de este Torneo Internacional Universitario de Ajedrez On-line organizado por la UDELAR ha ido más allá de la mera competición, estrechado los lazos entre las distintas universidades participantes. En ese sentido, y al finalizar, se ha realizado un ‘Tercer Tiempo’, utilizando Zoom, entre los participantes que han querido, para comentar el torneo e incluso analizar algunas partidas.

El capitán almeriense se ha mostrado satisfecho de la actuación de UAL Deportes, pero matizando que “fecha y hora no han favorecido mucho”. El torneo se ha desarrollado el 1 de agosto desde las 16.30 en horario de Uruguay. Con diez inscritos por parte de Almería, “en la primera fase hemos llegado a estar 8 jugadores y nos hemos quedado muy cerca de pelear por la Copa Oro, mientras que ya en la Copa Plata hemos sido cinco, el mínimo, yendo primeros gran parte del tiempo”, ha narrado. Sin embargo, “a 20 minutos del final uno se ha encontrado indispuesto, nos ha dejado con 4 y aun así hemos acabado los segundos, a dos puntos de los campeones”, textualmente. Sobre esta baja de última hora, “ha sido una lástima”, ya que tres de los cuatro jugadores de la Universidad de Almería se han clasificado en el ‘top ten’ de los 55 totales, con Alejandro Amat octavo y Alba Gázquez décima. En todo caso, “para ser la primera vez que se organiza algo así, realmente ha estado muy bien”, valorando sobre todo que “lo más importante es la red que ha nacido, dejando abierta la creación de nuevos eventos de este tipo”.

Puertas ha agradecido la invitación desde la organización, el esfuerzo realizado por su equipo y la labor de Pablo Martínez desde UAL Deportes, contacto directo porque en septiembre estuvo en Montevideo con una movilidad del Programa Erasmus + y visitó la Universidad de ‘La República’: “El fruto de ello es que mantenemos un fluido contacto en diferentes ámbitos”. Su valoración ha sido muy buena por ser “una actividad ‘sencilla’ que mantiene activo nuestro servicio, a nuestros usuarios, a los ajedrecistas en este caso, que además permite interrelación con universidades iberoamericanas”, textualmente. El éxito invita a extender esta modalidad que ya existía y que a raíz del confinamiento se ha extendido: “Hemos acordado mantenerla, ya sea organizada por ellos o por alguna otra universidad participante, y además los uruguayos están interesados en ir más allá, con investigación en el ámbito del ajedrez”. Ha finalizado con la consideración de que “el deporte debe ser parte del proceso de internacionalización hacia el que van encaminadas las universidades en todo el mundo, no solo competición presencial clásica, sino con actividades virtuales, fórums, encuentros o intercambios, lo que enriquece mucho y permite afrontar la tarea profesional desde un punto de vista más amplio, repercutiendo de manera beneficiosa”.

UAL y Complutense guían sobre la ubicación y el diseño de las áreas naturales protegidas ante el cambio climático

Un grupo multidisciplinar formado por dos investigadores de cada una de estas universidades determina un método con el que predecir dónde y cuánto variará el número de especies de los cuatro grupos de vertebrados terrestres cuando las condiciones climáticas varían, recogido en un artículo publicado recientemente en ‘Global Ecology and Conservation’

Con el objetivo de examinar la efectividad de las áreas protegidas de Andalucía respecto a la conservación de mamíferos, aves, reptiles y anfibios bajo distintos escenarios de cambio climático, se ha completado un interesante trabajo que va más allá, al dar claves de futuro, en el que la Universidad de Almería ha añadido el punto de vista de las Matemáticas con Ana D. Maldonado, perteneciente al Grupo de Investigación ‘Análisis de datos’ FQM244, del que es responsable Carmelo Rodríguez, al de tres especialistas en conservación medioambiental. Ellos son Pedro Aguilera, del Departamento de Biología y Geología de la UAL, Alejandro Rescia, del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense de Madrid, y, a caballo entre ambas instituciones, Alberto Valdivielso, perteneciente a este último departamento y reciente egresado de Máster en el campus complutense. De hecho, su TFM, que ha sido tutorizado por los tres anteriores, es la base de ‘Probabilistic graphical models for species richness prediction: are current protected areas effective to face climate emergency?’. Este es el título del artículo, del que son autores los cuatro investigadores, publicado en la revista Global Ecology and Convervation a mediados de este 2020.

Medir la viabilidad de los espacios naturales protegidos de Andalucía frente al cambio climático utilizando modelos bayesianos ha sido el germen, y después se ha acotado más la pretensión del trabajo a, tal y como se ha apuntado, fijar la efectividad de dichas áreas en la conservación de cada uno de los cuatro grupos de vertebrados terrestres en distintos supuestos de variación climática. Para ello, se ha creado un modelo de adecuación al hábitat para cada grupo, que relaciona la riqueza de especies con los distintos componentes del ecosistema, como son el clima, el uso y cobertura del suelo, la topografía... Se miden usando diversas variables cuantificables, como temperatura, porcentaje de bosque del género Quercus o pendiente del terreno, entre muchas otras. A partir de sus resultados se puede afirmar que esta metodología “puede ser de gran utilidad a la hora diseñar, planificar y ubicar áreas protegidas, ya que permite estimar dónde y cuánto variará el número de especies cuando las condiciones climáticas cambian”.

El equipo de trabajo ha utilizado estos modelos de adecuación al hábitat para predecir la riqueza esperada de especies de cada grupo bajo tres escenarios de cambio climático distintos, es decir, responden a la pregunta de ‘¿qué pasaría con la riqueza de, por ejemplo, mamíferos si se dieran unas condiciones climáticas específicas?’. Esos tres escenarios utilizados fueron planteados por el Panel Intergubernamental por el Cambio Climático (IPCC) en base a variables climáticas y contemplan tres posibles futuros que se diferencian, a grandes rasgos, en el crecimiento de las emisiones de CO2, de modo que contemplan desde un escenario más sostenible a otro más intensivo. Cabe decir que los resultados obtenidos no fueron demasiado esperanzadores, ya que predicen una pérdida importante de especies, tanto dentro como fuera de los espacios protegidos, siendo las áreas protegidas situadas en áreas montañosas las que mantienen las mejores condiciones para la supervivencia en la mayoría de los grupos.

Esta última aseveración queda reflejada en el estudio con valoraciones precisas sobre cada espacio. Así, en los casos de anfibios y reptiles, las zonas colindantes y correspondientes a Sierra de Aracena y Picos de Aroche, junto con Grazalema y Los Alcornocales, mantienen la riqueza de sus especies en los distintos escenarios estudiados. También respecto a los reptiles se ha observado que se presentan zonas óptimas al este de la cordillera Penibética. En cuanto a los mamíferos, no parece destacar ninguna zona, es decir, “se aprecia una pérdida general de riqueza de especies, perdiendo valor los espacios protegidos”. Por último, en referencia a las aves se muestran niveles óptimos de riqueza en la cordillera Penibética, así como en parte de la cordillera Subbética.