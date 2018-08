Las ventas de la ONCE en Almería son superiores al resto de España

El Grupo Social ONCE (la suma de ONCE, Fundación ONCE y el grupo de empresas sociales ILUNION) celebra sus ochenta años de revolución social. La entidad crece notablemente, en los últimos años, con más ventas en los productos de juego, más premios, más empleo, más formación y más prestaciones sociales en la provincia. Pascual Gualda Alonso, director de la Once Almería, recalca que "no podemos olvidar que esta asociación también tuvo que refugiarse en un paraguas como consecuencia de la crisis". El director se muestra orgulloso y hace especial hincapié en que "somos un operador único en el mundo en el modelo de gestión y a nivel social. Trabajamos con personas con discapacidad". Por último, da las gracias a la colaboración y a la solidaridad de todos los almerieses.

Por su parte, Cristóbal Martínez, delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, presenta un balance estadístico de los beneficios obtenidos en el año anterior. "Esto afianza y refuerza el compromiso del Grupo Social con los ciudadanos de la provincia y evidencia que la inclusión laboral de las personas con discapacidad es siempre una apuesta ganadora porque es rentable económica y socialmente", destaca Cristóbal.

"Estamos enseñando a las empresas y a las administraciones que la inversión social en igualdad es beneficiosa para todos, aporta competitividad, marca la diferencia y añade un valor esencial para el beneficio empresarial y para el progreso como sociedad", subrayada el delegado territorial. Martínez recuerda que "el crecimiento de la ONCE es un éxito de todos".

El volumen de venta del Grupo en Almería en el último año asciende a 42,62% millones de euros que suponen un incremento de 7,91% con respecto al ejercicio anterior. En Andalucía la asociación suma un total de 574,80 millones de euros en ventas. La provincia sigue añadiendo fortuna con los sorteos. En 2017, recibió 22,41 millones de euros en premios, de los 302,44 millones repartidos en Andalucía. La inversión social ascendió a 18,54 millones de euros de un total de 250,20 en la Comunidad Autónoma.

En el año anterior se crearon un total de 73 nuevos puestos de trabajo por lo que cuenta en la actualidad con 817 empleados en la provincia de Almería. El 88% de ellos son personas con discapacidad y un 44% mujeres. Los afiliados a la ONCE recibieron 456 servicios personalizados, realizaron 706 solicitudes de adaptación bibliográfica, hicieron 74 intervenciones de aprendizaje de braille y formación en nuevas tecnologías y atendieron a 763 asistencias formativas.

"Este balance avala la consolidación y el fortalecimiento de nuestro modelo social en todos los parámetros y afianza nuestro último objetivo: generar más empleo y formación para provocar más inclusión e integración", dice el delegado territorial. A su juicio, los datos del último ejercicio demuestran "que la inclusión laboral de las personas con discapacidad es rentable económica y socialmente".

En este sentido, Cristóbal Martínez, lanza una llamada de confianza a los empresarios almerienses y a las administraciones para que confíen en el colectivo de personas con discapacidad. Concluye pidiendo a estos que "pierdan sus miedos" y que conozcan y apuesten por las muchas ventajas que hay a su disposición para favorecer la inclusión de personas con discapacidad en el mercado laboral.