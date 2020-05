El virus salta a las redes con bulos e intentos de estafa

Consejos para no ser víctimas de la “sextorsión”

1. No alarmarse ni considerar la amenaza como real.

2. No realizar ningún pago solicitado.

3. No contestar al correo o correos recibidos ni entablar ningún tipo de conversación con los “extorsionadores”.

4. Bloquear y marcar como correo no deseado al remitente de los correos.

5. Desconfiar de cualquier correo que pueda parecer extraño y de origen desconocido

6. No “clicar” sobre enlaces del cuerpo del correo recibido.

7. No abrir archivos adjuntos remitidos desde el email recibido.

8. Renovar la contraseña del correo electrónico, equipo y aplicaciones informáticas regularmente y establecer contraseñas seguras.

9. Mantener actualizados nuestros equipos informáticos.