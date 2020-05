Tras dos meses sin funcionamiento de la zona azul en Almería, técnicamente llamada como Estacionamiento Regulado en la ciudad (ROA), esta vuelve a funcionar en la capital almeriense desde esta misma mañana.

Así que no sea uno de esos de los que no se han enterado del asunto y aparque su coche desentendiéndose tan y como ha venido sucedido con las anteriores fases del estado de alarma. Y es que ya, la multa si caerá si no se paga.

Desde el Ayuntamiento de Almería se recuerda a los usuarios que se puede abonar el servicio con la aplicación ‘Telpark’ de forma más segura al no tener que tocar nada, ni tickets ni monedas.

En cuanto a los residentes, para resolver cualquier duda, o renovar el distintivo, pueden recibir información personalmente en la nueva oficina de la empresa concesionaria ‘Dornier’, situada en el aparcamiento de la calle Real 53-55, de 10.00 a 13.00 horas, en el correo residentesalmeria@dornier.es o en la web www.roaalmeria.com/atencion.php.