Albés (Lugo): "La motivación es toda y también el nivel de alerta"

Carrillo: "El Almería tiene jugadores magníficos, pero nuestro campo es especial"

El delantero del Lugo José Ángel Carrillo aseguró que el Almería, al que se enfrentará este miércoles en un partido aplazado de LaLiga SmartBank, dispone de "jugadores magníficos", pero el conjunto gallego cuenta también a su favor con el Anxo Carro, un campo "especial".

"Sabemos que hasta ahora el Almería es el mejor de la categoría porque así lo dice la clasificación, en la que es el líder. Tiene jugadores magníficos, que puede estar en una categoría superior, pero nuestro campo tiene algo especial, el Lugo se hace fuerte en casa", comentó Carrillo en una rueda de prensa telemática.

El atacante rojiblanco, que recibió el trofeo al mejor jugador de diciembre en el cuadro gallego, expresó su confianza en las posibilidades del Lugo ante el líder de Segunda División.

"Haciendo las cosas bien tenemos nuestras posibilidades de ganar. Estamos motivados con que llegue el miércoles, con intentar hacer lo que mejor sabemos, que es competir como nadie compite", afirmó.

Carrillo, uno de los jugadores del Lugo que acaba contrato en junio y que puede negociar ya con otros equipos para la siguiente temporada, reconoció que no ha recibido una propuesta de renovación y dijo que está centrado en lograr el objetivo de la permanencia.

"No me han dicho nada, pero creo que no es momento de hablar de renovaciones ni nada por el estilo. Todos los que quedamos libres tenemos que centrarnos en la racha positiva del equipo para hacer cosas bonitas con el club. Es primordial estar centrados en cada partido y conseguir cuanto antes la salvación que todos queremos para no sufrir como en los últimos años", dijo.

El delantero ha anotado siete goles esta temporada, la mejor marca de su carrera, pero ninguno de ellos en el Anxo Carro.

"Se me está resistiendo marcar en casa, pero formar parte de este deporte, no hay que obsesionarse. Estoy tranquilo", matizó.

Carrillo señaló que se encuentra en un "momento bonito" en su carrera y el premio que ha recibido le pone "contento e ilusionado para el resto de la temporada.