Alcoy: "Espero que al CD El Ejido le cambie la suerte"

Aunque acumula ya siete jornadas sin saber lo que es ganar, con solamente tres empates sumados, el Club Deportivo El Ejido pudo romper en el Enrique Roca ante el Real Murcia (1-1) una dinámica negativa que le había hecho encadenar tres derrotas consecutivas. Sobre este choque, en el que los celestes sumaron un punto que, aunque insuficiente para dar un giro a su situación clasificatoria, se da por bueno por haberlo logrado en un escenario como el templo murcianista, habló el técnico Fran Alcoy.

"Fue un partido difícil, como esperábamos, porque jugar con el Real Murcia en este escenario siempre es complicado. Creo que hemos estado a un buen nivel, en el que el balance del partido, el resultado no ha sido justo. Ellos con una llegada o dos nos han marcado un gol y nosotros con el 0-1 hemos tenido el 0-2 antes del descanso muy claro y en la segunda parte los hemos cogido una y otra vez. No hemos acertado, dejas el partido vivo y al final en una situación aislada te marcan el empate. Creo que en líneas generales no es justo, pero el fútbol es eso, cuentan los goles", analizaba el valenciano.

"De haber estado certeros en el último pase se habría ganado este encuentro"

El entrenador del cuadro celeste recordaba que "el grupo es difícil, muy competido, hay equipos de mucho nivel y nunca tienes un partido fácil" y además recalcaba que "aquí traíamos todas las posibilidades estudiadas y creo que hemos hecho un buen partido, hemos generado muchas ocasiones en un campo complicado como este".

Alcoy tiene claro que "de haber estado certeros en ese último pase, hubiésemos ganado el partido" y finalizaba destacando que "el CD El Ejido ha hecho un buen partido, como venimos haciendo. Nos cuesta todo mucho. Estamos en un momento de temporada en el cual todo es muy traicionero y para ganar el partido tienes que hacer muchísimas cosas y por un detalle se te va. Espero que llegue la suerte o el que el fútbol nos ayude un poco más, porque el equipo hace buenos partidos como se ha visto en Murcia".