Alcoy: "Estoy decepcionado con el rendimiento del CD El Ejido"

Seis puntos en seis partidos disputados es el pobre bagaje del Club Deportivo El Ejido hasta el momento. El pasado domingo, los celestes sufrieron ante La Nucía, que llegaba en primera posición al Poniente almeriense, su segunda derrota de la temporada y por primera vez han entrado en los puestos de descenso de una tabla clasificatoria que llegaron a liderar tras la disputa de la segunda jornada de competición en un por el momento igualadísimo Grupo V de Segunda RFEF.

"Fue un partido malo por nuestra parte, me parece triste que en este nivel profesional puedan marcarte un gol como el 0-1 que nos hicieron a nosotros. Tenemos que mirarnos el ombligo, porque quedaba mucho partido y no tuvimos ni alma para buscar algo más, La Nucía llevó el partido a su terreno, como quiso y cuando quiso. Estoy decepcionado con el rendimiento del equipo, no estuvo a la altura del encuentro y no lo compitió", afirmaba de forma tajante Fran Alcoy, técnico del CD El Ejido, tras caer los celestes por 0-2 en Santo Domingo, donde solamente han logrado dejar por el momento un punto en tres duelos disputados como anfitrión, siendo el peor local de su grupo.

"Es la primera vez que veo que regalamos un partido, no reacción, orgullo ni alma y eso me preocupa"

El valenciano dijo que "el equipo muestra una falta de gol, sin Óscar estamos cojos arriba, pero es lo que hay y con eso tenemos que luchar" y recalcó que "es la primera vez que veo que el equipo regala el partido, no tuvo ni reacción, ni orgullo, ni alma y eso es lo que más me preocupa. Hay que juntarse y hablar, porque lo que estamos haciendo nos lleva a problemas".

Para finalizar, el entrenador del cuadro ejidense quiso dejar muy claro que "no quiero decir que mis jugadores no quieran ganar el partido, pero el fútbol es más que un 4-4-2, hay que ir a pelear los balones, tener corazón, valentía, hay que hacerse fuerte e ir a morir en cada jugada. Esas cosas no las tuvimos ante La Nucía. En otros partidos no tengo nada que reprocharle al equipo. En este no puedo justificar nada".