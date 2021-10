El CD El Ejido cae ante La Nucía y sigue sin carburar en casa (0-2)

El Club Deportivo El Ejido cayó ante un Club de Fútbol La Nucía que se marchó más líder todavía del templo ejidense, donde los celestes solamente han sido capaces de sumar hasta el momento un punto en tres partidos disputados ante su gente. Segunda derrota de la campaña 2021-2022 para un cuadro de Alcoy que pagó muy cara su falta de contundencia en defensa, tampoco estuvo sobrado de ideas en ataque y que no está siendo capaz de encuentro el camino hacia la parte alta de la tabla.

Gran gesto del conjunto celeste antes del pitido inicial, al salir al terreno de juego con una camiseta en la que se podía leer la frase "Ánimo Barril", dedicada el centrocampista que causó baja en la disciplina celeste hace ya varias semanas por recomendación facultativa. El once de Alcoy se llevó los primeros aplausos de la tarde de una grada de Santo Domingo ansiosa de celebrar un triunfo de los suyos. Era un tarde idónea para los anfitriones de sumar esos tres primeros puntos como locales, porque recibías al líder y ganar dicho duelo podría darles un subidón de moral y confianza importante. Y así comenzó el CD El Ejido, muy motivado y generando peligro ante la meta de los alicantinos. En el 8', Jorge García tuvo la primera ocasión en un lanzamiento de falta desde el borde del área, siendo Jonxa tres minutos más tarde el que probaría suerte en un disparo lejano desde el vértice izquierdo del área de un rival que también enseñó los dientes y, al contrario que los de casa, sí que mordió.

La pizarra de César Ferrando funciona. Así lo demostró La Nucía cuando corría el minuto 13 y en una falta cerca del área Romera hizo un pase interior raso a Álex Salto que pilló desprevenida a la defensa ejidense, que se esperaba un tiro directo o un centro, y el futbolista definió a la perfección para hacer el 0-1. La contienda se ponía muy cuesta arriba para los del Poniente, que se pusieron las pilas para tratar de nivelar el duelo cuanto antes. En el 17', Jorge García trató de sorprender desde fuera del área, siendo la respuesta de los alicantinos en el 22', en una internada de Javi Martín que se plantó solo delante de Godino, que evitó el 0-2. Fer Pina (32') y Fofo (42') también rozaron el segundo antes del descanso.

No le gustaba la situación al técnico local y decidió hacer tres cambios en el descanso, dando entrada para la segunda parte a Gabi Ramos, Higón y Mikel desde un banquillo en el que, cabe destacar, no estaban ni Sergio Pérez ni Serrano al ser expulsados la jornada anterior en Puertollano. De poco sirvió al CD El Ejido este movimiento para mejorar el marcador. De hecho, en el 70', Mariano hacía el 0-2 y ponía las cosas más complicadas a los almerienses. Centro desde la derecha que remató flojo el nuciero, que no tuvo tampoco mucha resistencia por parte de Mikel y en una salida poco contundente de Godino. Higón estuvo cerca de salvar bajo palos pero la pelota entró. El meta local, sin embargo, se lució evitando el 0-3 con el pie izquierdo en el 83'. Hubiese sido un castigo excesivo para un CD El Ejido que el próximo domingo visita al Eldense.