Álex Moya también firma por el primer equipo del Unicaja

Mirada a unos meses atrás para comprobar que pocas veces las uvas han sido tan de la suerte para alguien, si bien el protagonista de esta historia es de los que aplican eso de que cuanto más trabajo, más suerte tengo. Álex Moya formuló sus deseos al ritmo de las campanadas que anunciaban año nuevo, y hasta ahora ha dedicado 2023 a cumplirlos todos. Con el equipo junior ahorrador ha sido campeón de Andalucía y de España y subcampeón de Primera Andaluza. Con la Universidad de Almería, siendo estudiante del Grado de Matemáticas, ha sido campeón de Andalucía universitario y bronce nacional. Ahora, se confirma en la primera plantilla.

De promesa a confirmación, a sus 18 años es la imagen de la constancia. De la mano de Juanjo Cano, el entrenador que más le ha marcado, a los 14 años pasó de ser colocador a desempeñarse como líbero, “y desde entonces a muerte con ello". pasó por Vóley Capital y OBV, en los que se formó. Después llegó al verde: "La idea de venir al club fue conjunta con todo el equipo junior que se ha formado esta última temporada, aunque el mayor porcentaje lo obtuvo Asensio, una de mis mejores amistades, pudiendo cumplir lo que queríamos desde hacía años, como era jugar juntos y, sobre todo, ganar juntos".

Y donde está es en el primer equipo por méritos propios, convenciendo a un Carreño del que habla maravillas: "Es un entrenadorazo, s se le ve muy implicado con el equipo y mucha ilusión en su trabajo. Desde el primer momento me transmitió sus ganas de trabajar y entrenar, con el objetivo de mejorar notablemente, y quiero destacar también su hincapié en cuanto a entrenar la mentalidad, encontrar una estabilidad, aspecto imprescindible en este deporte". Es algo recíproco, ya que el técnico confía en Moya: "Por velocidad de piernas, por espíritu y por carácter competitivo, tiene un porcentaje muy, muy grande de lo que necesita un líbero, y a eso le suma que tiene una calidad en defensa muy interesante. Le faltan la experiencia y un conocimiento más extenso de lo que es su posición, pero tiene ímpetu, piensa en lo mejor para el equipo y con su capacidad de trabajo estoy seguro de que Moya irá a mucho más en sus otras funciones, como recepción y pase".

Desde que tuvo la ocasión de formar parte del club, Moya fue a por todas: "Cuando entré sabía que era muy difícil, pero era mi objetivo, y trabajando diariamente lo he podido conseguir. Pese a lo que se vio en cuanto a resultados, yo disfruté mucho, me llevé mucho de cada uno y no voy a olvidar nunca ese año, por ser el primer contacto con el voleibol profesional. Mi objetivo en el voleibol es llegar hasta donde mi cuerpo y mi mente puedan, siempre trabajando y luchando por conseguir lo que me proponga. Ojalá que algún día sea primer líbero, pero tengo claro que todavía me quedan muchos años de trabajo".