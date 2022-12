Almería, muy presente en la Titan Desert Saudi Arabia

José, Pepe, David, Valentín, José Luis, Álex, Alberto... Podría ser simplemente un listado de nombres sin más, pero tienen algo en común. Todos ellos han participado en la NEOM Titan Desert Saudi Arabia. Y todos ellos son de la ciudad de Almería. Hay un total de 15 corredores procedentes de Almería, lo que supone casi un 10% del pelotón de la prueba. Es la segunda ciudad con mayor presencia, sólo por detrás de Barcelona.

Almería está bien representada en el universo Titan World Series, ya sea a través de su amplia participación o de la prueba que tiene lugar en el territorio desde 2020: la ŠKODA Titan Desert Almería. Aunque sea la Titan Desert más joven, la carrera andaluza tiene una personalidad muy propia, que bien conocen estos 15 veteranos almerienses.

"El que no la haga no sabe lo que se pierde", explican. "Pasas, en un mismo día, de 30° a 10°, del desierto a un pinar, de la costa a la montaña, del cabo de Gata al alto de Velefique. Hay veces que los propios almerienses somos reticentes a ir a una prueba en nuestro territorio, pero es que no sabemos lo que tenemos ahí", señalan.

La ŠKODA Titan Desert Almería, al igual que el resto de pruebas del universo Titan World Series, tiene ese elemento diferenciador que es tan difícil de definir: el espíritu Titan. Nadie lo sabe mejor que los participantes y así lo hacen saber: "Ya no es sólo lo variado del recorrido. Es la convivencia, el ambiente que se respira aquí".