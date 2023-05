El Almería-Valladolid, el señor de los partidos

Cansan —y mucho— tantos aumentativos y tópicos en el fútbol, con finales en febrero y partidos históricos cada tres días, teniendo la prensa buena parte en ello. Pero lo del Almería-Valladolid es tema aparte, uno de los tres partidos entre rivales directos por la permanencia cuando apenas quedan 180 minutos para que reste la liga, una liga en la que hasta 16 equipos se juegan todavía algo. Para los dos puestos de descenso que faltan por decidirse, hasta siete conjuntos después de que el Valencia y el Celta no hayan querido salirse. Ambos, con 40 unidades, superan al Almería, con 39, por las 38 del Getafe, Cádiz y Real Valladolid (los últimos en descenso) y las 35 del Espanyol.

La cuenta para la UDA es sencilla: si gana, logra una permanencia en Primera División nueve años después, la quinta del club, algo que parecía una utopía hace dos décadas. Así, el Almería saldrá a ganar en un Estadio de los Juegos Mediterráneos, que ha convertido en un fortín y donde ha logrado el 82% de los puntos. En casa la UDA ha ganado diez encuentros, cifra apenas superada por el Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Pero el empate es un mal menor al llegar dependiendo de sí mismo a la última jornada, algo que podría no suceder con la derrota dependiendo de lo que ocurra en otros campos. Será una jornada de transistores el conjunto de Rubi puede certificar la permanencia, pero también meterse en descenso.

El encuentro llega cargado con salsa al presentarse el Real Valladolid con ese pestilente triunfo ante el Barcelona. Los vallisoletanos también saldrán sin especular, si bien después la 'X' podría servirle para salir del descenso. El picante lo pone la situación en ataque de los locales. Luis Suárez, medio Almería, fue expulsado el pasado martes y se perderá lo que resta de temporada al caerle dos partidos de sanción. Dyego Sousa, revulsivo la pasada temporada, no está para demasiados trotes, por lo que lo lógico sería que Rubi apostase por un falso nueve, postulándose para ello Largie Ramazani y, sobre todo, Lázaro Vinicius. Sin embargo, la recuperación de El Bilal Touré —iba a ser baja para lo que resta de temporada— ha sorprendido a propios y extraños, sin descartarse que regrese dos meses después, si bien su titularidad se paga muy alto al no tener ritmo competitivo.

Centelles y Embarba serán novedades en el flanco izquierdo y Robertone en la medular, yéndose al banquillo Akieme y Portillo. El resto de piezas en el once parece que serán las mismas que actuaron el martes en San Sebastián. Quienes no podrán actuar son los lesionados Chumi, Ely y Baptistao, las bajas locales junto al citado Luis Suárez. Pezzolano, por su parte, recupera a Hongla, tras cumplir sanción, pero no puede contar con los lesionados Amallah, Anuar, Luis Pérez y El Yamiq. Entre algodones ha estado Joaquín Fernández, duda en el once blanquivioleta después de ser sustituido ante el Barcelona por unas molestias. Su puesto lo ocuparía el propio Honla. El lateral izquierdo, por su parte, se lo disputan Olaza y Escudero. Además, Monchu tiene papeletas para entrar por Plano. Pero el nombre propio es el de Larin, con ocho dianas en quince partidos.

La batalla se dilucidará en un Estadio de los Juegos Mediterráneos que lucirá sus mejores galas. Con todo papel vendido desde hace días y una fiesta de las peñas en la previa, los aficionados rojiblancos esperan vivir otra de las tardes grandes ante el Real Valladolid, equipo que no ha ganado nunca en Almería a pesar de protagonizar algunos de los partidos más vibrantes de la historia del recinto de la Vega de Acá. El Almería se agarra a su público y a las jugadas a balón parado —es el mejor equipo del campeonato en cuanto a saques de esquina a favor se refiere— para lograr la permanencia en la máxima categoría del fútbol español y escribir el 28 de mayo de 2023 con letras doradas en el libro de oro del club.