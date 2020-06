El Almería no quiere perder la estela del ascenso directo y el Sporting del play-off

La cita en el Estadio de los Juegos Mediterráneos en la trigésima séptima jornada de LaLiga SmartBank reúne a dos equipos que luchan por retornar a la máxima categoría, el Almería con la intención de hacerlo de manera directa y el Sporting con el recurso de la fase de ascenso.

El conjunto andaluz, para ello, tiene una nueva ocasión para no perder la estela de los dos primeros clasificados, para lo que, pese a perder un puesto -actualmente es cuarto- con la victoria del Huesca, ha acortado en un punto la diferencia. Lo que sucede es que el equipo se comporta de un modo irregular en casa, ya que tras el confinamiento no ha sumado un punto como local.

Los almerienses, en sus dos comparecencias en casa, han desaprovechando las ocasiones para gozar de una mejor clasificación en la actualidad, además dejando una imagen poco alentadora para superar a dos equipos -Las Palmas y Alcorcón- que supieron manejar el juego.

Para la cita, José Carlos Lazo, que entró en convocatoria para el pasado partido disputado en Miranda de Ebro (2-2), donde jugó la última media hora, está totalmente recuperado.

Por contra, parece que Kaptoum no será de la partida para el segundo duelo del tándem formado por los portugueses Mario Silva y Fernando Santos 'Nandinho', quienes sustituyeron en el banquillo a José María Gutiérrez. El centrocampista camerunés se lesionó en el partido disputado frente a Las Palmas durante la primera parte y todavía no ha entrado a trabajar con el grupo, por lo que no estará disponible.

Del partido del domingo en Anduva, ante el Mirandés, hubo aspectos positivos, como la recuperación de la verticalidad y de la presión en la salida de balón del rival, aspectos que se antojan necesarios mantener para superar a un Sporting que, en Segunda División, ha ganado dos veces en Almería.

El Sporting afronta en Almería el primero de dos encuentros consecutivos. El siguiente será el domingo ante el Girona, que marcarán si los gijoneses pueden luchar por la eliminatoria de ascenso o si definitivamente se quedan en tierra de nadie, con lo que la continuidad de Djukic en el banquillo sería poco probable.

El técnico rojiblanco ha dirigido este martes la única sesión en la que pudo preparar el partido de Almería, donde no podrá contar con el lateral Damián Pérez por sanción, y en el que previsiblemente habrá varios cambios respecto al equipo que ganó el pasado domingo al Lugo.

La ausencia de Damián Pérez supondrá la vuelta de Carlos Cordero al lateral zurdo mientras que en el centro del campo podría volver el canterano Pedro Díaz que ya jugó unos minutos ante el Lugo tras no poder hacerlo las dos jornada precedentes debido a una lesión.

Pedro Díaz es una pieza importante para Djukic que tiene que elegir entre Javi Fuego y Cristian Salvador para el otro puesto de mediocentro, lo que llevaría a Nacho Méndez, autor de un gran gol ante el conjunto lucense, a adelantar su posición dejando en el banquillo a Manu García, que no está atravesando su mejor momento.

El Sporting lleva varias jornadas tratando de meterse en las posiciones de 'play off', pero cuando tiene más cerca esa posibilidad falla y dado lo apretado de la clasificación supone la pérdida de varios puestos por lo que los partidos ante Almería y Girona se presentan como decisivos.

Los rivales del equipo rojiblanco están mejor clasificados pero el Almería acaba de cesar a su entrenador y el Girona podría hacerlo en las próximas horas (suena el almeriense Francisco para suplir a Pep Martí) lo que añade una dificultad más para preparar dichos partidos ya que Djukic no tendrá referencias sobre los planes de los nuevos técnicos.