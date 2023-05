El Almería quiere ser el protagonista en la fiesta de Osasuna

El Almería regresa tras el parón y lo hace en uno de sus mejores momentos anímicos de la temporada. El conjunto rojiblanco ganó en la última jornada al Elche, se proyectó a los 36 puntos y ahora quiere enlazar dos victorias consecutivas, algo que no ha logrado en lo que va de competición. Con esos 36 puntos, su segundo triunfo como visitante le dejaría a un paso de la permanencia. A pesar de lo apretado que se encuentra la tabla (el Almería es décimo cuarto, a sólo dos puntos por encima del descenso) la cifra de 39 unidades cuando aún restarían cuatro jornadas por disputarse sería más que considerable. De ahí que el propio Rubi afirmase en la previa que el empate no sería malo.

El técnico rojiblanco, que puede contar con toda su plantilla a excepción del lesionado El Bilal Touré, dará continuidad al once que se impuso al Elche la pasada semana, si bien puede introducir algunos retoques. Chumi tiene muchas opciones de entrar en el lateral derecho, sin descartarse la presencia de Samu Costa en el centro del campo. El resto de la alineación, salvo sorpresa tipo Puigmal en el costado derecho, será el mismo que le venció al Elche una vez que ya ha pasado el tramo de calendario concentrado y el plantel ha podido recuperar ese desgaste físico. El otro nombre propio es el de Akieme, aunque la lógica indica que será Centelles el que forme como lateral zurdo después de que el lateral hispano-ecuatoguineano haya estado tantas semanas en el dique seco.

El Almería tiene el objetivo de enlazar dos triunfos, algo que no ha logrado en todo el curso

Arrasate, por su parte, no puede contar ni con el sancionado Herrando ni con los lesionados Brasanac y Vidal. El once que presente será una incógnita tras esa exigente final de Copa del Rey. Diego Moreno se postula al lateral diestro, quedándose Moncayola en el banquillo respecto a los que actuaron de inicio hace una semana en La Cartuja. En el otro lateral Manu Sánchez también tiene sus opciones para dar descanso a Juan Cruz. Chimy Ávila apunta a ser la otra novedad en el once de Arrasate, entrando en el costado derecho por Rubén Peña.

El sancionado Herrando y los lesionados Brasanac y Vidal son las ausencias locales

Sea con unas piezas u otras, Osasuna saldrá con esa energía que le caracteriza y que le ha llevado a jugar su segunda final de Copa del Rey en toda su historia, además de llegar al tramo final del campeonato con opciones reales de clasificarse para competiciones europeas. Los navarros ocupan la décima plaza, con 44 puntos, a sólo tres del Girona, que es séptimo, posición qua acceso a la Conference League.

El conjunto de Arrasate ha sumado tres derrotas en sus últimos partidos oficiales, pero llega en un buen momento anímico tras lo exhibido en la final copera. El Sadar será una fiesta para recibir a sus héroes y el Almería no quiere ser el invitado de piedra, sino convertirse en el protagonista de un sábado en el que puede dejarse media permanencia lograda. Todo ello con Mateu Lahoz como árbitro, por lo que el espectáculo está asegurado.