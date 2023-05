Rubi: "No esperamos ningún tipo de concesión de Osasuna"

A Rubi se le nota relajado en las últimas ruedas de prensa. Su equipo supo salir del descenso con personalidad y el objetivo es dejar ahora la permanencia lista antes de la última jornada. Para ello ayudaría sacar tres puntos este sábado (16:15 horas) en el Sadar ante un Osasuna que llega tras perder la final de la Copa del Rey.

- Regresan tras jugar cuatro partidos en once días y después diez días sin competir.

Llevamos unos cuantos parones esta temporada. Cuando hay un parón, la primera referencia que tenemos son los entrenamientos. Han ido muy bien. Tenemos la sensación de que el equipo vuelve para finiquitar el trabajo. En un partido de fútbol puede pasar de todo, pero estoy tranquilo porque se ha preparado bien. Hay que conseguir esa victoria lo antes posible para estar en la orilla de casi tener el objetivo conseguido. El primer partido es este y hay que intentarlo en Pamplona. Ellos están haciendo una gran temporada, han conseguido la permanencia con muchas jornadas de antelación y han llegado a la final de la Copa del Rey, compitiéndola muy bien. Es un partido atractivo con dos equipos que están en un buen momento.

- ¿Qué partido espera?

No tenemos ningún tipo de ilusión en que Osasuna no compita bien. No lo hemos visto en todo el año. Se dijo que jugaban en Cádiz con jugadores que no estaban siendo titulares por el tema de la Copa del Rey y ganaron. Es un equipo que ha competido bien todos los partidos del año y que va a querer brindar a su afición un buen día. Eso no quita que enfrente se va a encontrar a un rival que también va competir muy bien. Esperamos a un gran Osasuna y a nuestra mejor versión. No esperamos ningún tipo de concesión.

- ¿Prefiere enfrentarse a un equipo con algo en juego o a otro sin nada?

En los últimos años no veo que un equipo esté relajado. La prueba es la del año pasado con el Alcorcón. Puede haber equipos como el Sevilla o el Real Madrid con prioridad en otras competiciones, pero luego compiten igual de bien en liga. Osasuna se está jugando mucho porque ve al séptimo a tres puntos. El Elche también porque querían alargar lo máximo posible su estancia en Primera División. Puede darse algún partido, pero como planteamiento inicial es un error pensar que se va a dar una situación favorable para nosotros.

- Tanto Arrasate como usted suelen esconder las armas hasta el último momento.

Nos gusta dar matices en cada partido porque también vemos los entrenamientos y que futbolistas en un momento determinado pueden aportar aunque no estén jugando mucho. Osasuna ha jugado mucho en las últimas jornadas con el tema de los partidos de liga y Copa, con muchas rotaciones. Les ha funcionado perfecto, con chavales jóvenes, que nunca habían jugado en Primera División. A mí ya me conocéis: dentro de la continuidad, a veces hay algún pequeño retoque y en otras veces no.

- Afrontan una salida sin la presión de lograr el primer triunfo como visitante.

Al sacarnos esa piedra de encima, hemos intentado generarle al equipo que la victoria en Getafe no sea la última fuera de casa. Vamos con la idea de demostrar que la de Getafe no es la última. Esa es la mentalidad, sabiendo que a día de hoy cualquier punto es bueno por nuestra situación; una cosa es ir por detrás y otra, por delante. Todo lo que sea sumar es bueno. La idea es ganar, pero sumar es bueno al no tener esa necesidad y obligar a los de atrás a ganar. Hemos generado el discurso que la ilusión de ganar en Getafe queremos repetirla. Pamplona es un escenario complicado, con una afición espectacular y que le apoya mucha. Eso hace que la victoria si la conseguimos tenga más sabor.

- ¿Se verá un partido más embarullado o más eléctrico?

Se van a dar las dos cosas. Osasuna es un equipo muy intenso, que juega y se asocia, pero a la vez es muy vertical; como te despistes, tanto con la elaboración como con un juego directo, te fulmina. Tenemos que tener la capacidad de alternar esas dos cosas, igualando disputas, duelos y caídas, además de generar y crear. Si vigilas bien la pérdida de balón, cuando lo tienes también estás defendiendo y durmiendo al rival, siempre con la mentalidad de atacar. Somos dos equipos que manejamos los dos registros.

- ¿Cuáles son las sensaciones al estar inmerso en una permanencia tan igualada?

Llegamos con mucha confianza al tramo final de liga. No se nos está haciendo largo a día de hoy. Queremos ganar ese partido que te ponga con 39 y estaríamos a un golpe mínimo para lograr el objetivo. No se nos está haciendo largo porque al ser capaces de haber superado una situación delicada, con cuatro jornadas seguidas en puestos de descenso. Hay confianza, ilusión, goles muy bonitos, jugadas bonitas... Me gustaría finalizar la temporada con los futbolistas en su mejor versión o cerca de ella para acabar con un muy buen sabor de boca.

- ¿Hay motivación extra para encadenar por fin dos victorias?

No lo hemos conseguido aún. Lo que cuentan son los puntos, logrados de una manera u otra. Al haber el parón, parece que queda un poco lejos y que es una victoria que empieza de nuevo. Nos hace ilusión ganar porque ganar genera alegría, buen rollo y optimismo tanto al club como a la afición. El objetivo es lograr el objetivo con alguna jornada de antelación. A ver si somos capaces de lograrlo como gratificación a toda la gente que nos ha apoyado para que una semana o dos intentemos que no sufran mucho.

- Mohamed El Assy ha dicho que "Rubi puede continuar en el Almería seguro".

Las dos partes estamos muy centradas ahora en el objetivo. Cuando esté conseguido, si esa es la voluntad de ellos, hablaremos y analizaremos todo. No es importante, sino sacar esos dos partidos que nos faltan.