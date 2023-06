José Antonio Hermida presenta las etapas de la Skoda Titan Desert Almería 2023

Pocos cambios en una fórmula que es ya icónica dentro del mountainbike español. La Škoda Titan Desert Almería 2023 se actualiza en su formato, pero mantiene un recorrido que explota todas las virtudes de la provincia de Almería.

Desde el espectacular Cabo de Gata al histórico Alto de Velefique, desde el desierto de Tabernas a las ramblas que desembocan en la Base Álvarez de Sotomayor. Cuatro etapas, entre el 7 y el 10 de octubre, tremendamente reconocibles y con una identidad propia muy marcada.

Unos 350 kilómetros y más de 6.000 metros de desnivel positivo que José Antonio Hermida, medalla de plata en Atenas 2004 y campeón del mundo en la modalidad cross country olímpico, ha reconocido. Un trazado que conocerá aún mejor cuando debute en la carrera en el mes de octubre.

ETAPA 1. EL TOYO - EL TOYO

La carrera comienza con una etapa en bucle de 100 kilómetros alrededor de El Toyo. El viento que sopla junto al cabo de Gata puede marcar el desarrollo del día. Según Hermida, "la etapa es muy técnica en su primera mitad, pero a partir de Albaricoques se vuelve más rápida y arenosa; será importante guardar fuerzas para este segundo tramo".

ETAPA 2. EL TOYO - TABERNAS

Día puro de media montaña. La dificultad técnica es alta, sobre todo, tras superar la localidad de Níjar. A partir de aquí, empieza una dura subida, el primer gran desafío de esta Škoda Titan Desert Almería 2023. Para Hermida, "no hay que bajar la guardia tras coronar la Loma del Perro; el sendero que hay por delante es espectacular, pero muy técnico, con mucho a perder y poco a ganar".

ETAPA 3. TABERNAS - TABERNAS

El tercer día aparece la presumible etapa reina de la Škoda Titan Desert Almería: la Škoda We Love Cycling. No solo es la etapa de mayor kilometraje, sino que en el ecuador emerge un coloso que es historia del ciclismo español: el Alto de Velefique. Hermisa apunta que es "la mítica etapa de Velefique, pero mucho ojo al haber trampita luego; la subida no acaba en el alto, luego nos espera un falso llano con un repechillo final para terminar con un sendero muy pedregoso y técnico".

ETAPA 4. TABERNAS - EL TOYO

Este cuarto parcial se denomina Etapa de la Legión Espíritu de Marcha. Es así por la presencia en el recorrido de la Base Militar Álvarez de Sotomayor, acuartelamiento de la Brigada Rey Alfonso XIII II de La Legión Según Hermida, "hay aproximadamente una hora de esfuerzo en toboganes de subibaja. Mucho desgaste en ese tramo, pero ya saldremos para poner rumbo al Toyo y convertirnos en titanes".