Arnau Solà, cerca de convertirse en la primera cara nueva del Almería 2022-2023

Carta de despedida de Solà del FC Barcelona

"No me han gustado nunca las despedidas, pero ha llegado el momento en el que toca decir adiós.



Me voy de la que ha sido y siempre será mi casa, o al menos así lo siento. Siempre me acordaré del primer día donde me dejaron mis padres en La Masia cuando era un niño y empecé a llorar y los que serían mis futuros compañeros me acogieron como uno más de la familia culer. Entré como un niño y me voy siendo un hombre.



Me formé con los mejores y quiero agradecer a cada uno de mis compañeros, entrenadores, fisios y toda la gente de la Masia a los cuales les estaré eternamente agradecido.



Han sido 7 años en los cuales he disfrutado y vivido grandes experiencias las cuales jamás habría llegado a imaginar y todo esto gracias a vosotros.



Fue un privilegio formar parte de este club y de esta gran familia, los culers.



Gracias Barça, ¡Espero que nuestros caminos se vuelvan a juntar!



Som i serem sempre més que un club".