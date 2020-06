El Assy: "Agradecemos a Guti los esfuerzos realizados"

Mohamed El Assy, director general de la UD Almería, ha concedido su primera entrevista tras el confinamiento a los medios oficiales del club. En la misma, la mano derecha de Turki al-Sheikh habla de la destitución de José María Gutiérrez, pero también pasa revista al estado de los cedidos, cuyo contrato expiraba este martes 30 de junio, especificando que existen acuerdos con sus respectivos clubes para que continúen hasta el final de la competición, incluido el play-off, si lo hubiera.

¿Cómo fue el 'trago' de tener que prescindir de Guti?

"Agradecemos a José María por todos los esfuerzos realizados. En el fútbol hay ocasiones en el que las dos partes coinciden en que hay que cambiar de aires. No por no haber hecho el trabajo bien, sino por no llegar los resultados. Nos queda un gran trabajo hacia su trabajo y una muy buena relación hacia José María".

¿Alcanzaron un acuerdo para su finiquito?

"No afectaba al límite salarial. Nos iba a costar lo mismo que él se haya ido o se hubiese quedado dentro del límite salarial. Si él se marcha del equipo, va a cobrar lo mismo que si se hubiese quedado, así que eso no influye. Lo que ha habido con José María es un acuerdo mutuo".

¿Por qué decidieron apostar por gente que ya estaba dentro del organigrama para sustituirlo?

"Tras la destitución de Guti estudiamos que sólo quedaban 25 días para terminar la temporada, por lo tanto era muy difícil traer a alguien que le diese tiempo a conocer el equipo y sus necesidades cuando no hay tiempo ni para descansar, estamos jugando cada tres días. Teníamos a Mario Silva dentro del 'staff' como director técnico. Conoce a los jugadores, el sistema, ha visto todos los partidos, lo que nos queda y toda la situación. Hablamos con él y nos convenció su plan. Decidimos apostar por él".

El Assy: "Mario Silva conoce a los jugadores, el sistema, ha visto todos los partidos y lo que nos queda. Hablamos con él y nos convenció su plan"

¿Qué le pareció el empate ante el Mirandés?

"Agradezco la actitud de los jugadores durante el partido de Miranda. Lucharon muchísimo, respetando al rival. El otro equipo reconoció nuestro buen partido después del encuentro. Desde que llegamos no hemos tenido mucho tiempo, con problemas técnicos al cambiar de entrenador nada más llegar, realizando el equipo en muy poco tiempo. Aun así, somos el máximo goleador y uno de los tres o cuatro mejores defendiendo. Todo esto sin el tiempo de preparación del que han gozado otros equipos".

¿Sigue creyendo que el ascenso todavía es posible?

"Durante la primera semana mucha gente de Almería se acercaba a mí y me pedía no descender. Pensaron que estaba loco al traer a tantos jugadores. Por eso queremos volver a agradecer los resultados. Si jugamos como ayer, en los seis partidos que nos quedan vamos a conseguir mucho más de lo que pensamos".

¿Qué ocurre con los cedidos cuyo contrato expira este martes 30 de junio?

"Hemos llegado un acuerdo con todos los equipos y jugadores que estaban en situación de terminar sus contratos de cesión con el Almería, ampliando treinta días, debido al parón por el coronavirus".