Balliu: "En Primera estaríamos de mitad de la tabla hacia arriba"

En apenas dos temporadas Iván Balliu se ha convertido en uno de los referentes de la nueva UD Almería. Fue el primer fichaje del proyecto de Turki Al-Sheikh y confiesa sentirse muy a gusto tanto en el club como en la ciudad, a expensas de hacer efectivo el año opcional que firmó, ya que su actual vínculo expira en el mes de junio. El lateral catalán de ascendencia albanesa no duda en afirmar que este equipo en Primera daría la talla.

Hoy era día libre pero se ha pasado por el gimnasio junto a varios compañeros...

El cuerpo que tengo hay que cuidarlo un poco y prepararse para la 'operación bikini' (risas). Por el grupo el preparador físico, Víctor Fortes, puso la opción de que hoy estarían en el club y hemos sido unos diez quienes hemos ido. Se demuestra lo metido y enchufado que está el equipo.

Vaya regalo virtual le dieron a la afición en Copa.

Es lo negativo, no solo en este partido, sino en la temporada, que tras el sufrimiento de estos años la afición no pueda disfrutar de un año tan bueno. Esperemos que al final de temporada podemos hacerlo todos juntos.

Se nota que pudieron preparar a conciencia el duelo ante el Alavés.

Cuando juegas contra un Primera sabes que son más fuertes, rápidos y mejores técnicamente, por lo que hay que estar más concentrados y tuvimos esa agresividad. El balón les duraba nada porque tras perder lo recuperábamos y cada vez que llegábamos, hacíamos gol, se vio la mejor imagen de este Almería.

¿Cuáles fueron los comentarios al descanso con 3-0?

Hablamos que ante la Ponferradina pasó lo mismo y dimos un bajón muy grande. Bajamos algo la intensidad y ellos también el ritmo, pero estuvimos algo mejor que la segunda parte de la Ponferradina.

Una goleada de las de mérito y prestigio.

Por la forma de pensar del míster todo lo que no sea jugar al fútbol y tener el balón nos va a costar mucho. En Segunda algunos partidos no lo tuvimos y sufrimos más de la cuenta. Es la filosofía del club y estamos hechos para jugar este fútbol. Quizá no nos encontramos la mejor versión del Alavés y sí dimos la mejor del Almería y lo aprovechamos.

Balliu: "Es una pena que tras el sufrimiento de estos años la afición no pueda disfrutar de un año tan bueno"

¿Vería a este Almería fuera del descenso en Primera?

Yo creo que sí. En pretemporada nos medimos a Cádiz y Betis e hicimos buenos partidos sin tener la plantilla cerrada. Estaríamos de mitad de tabla hacia arriba me atrevería a decir.

José Gomes reiteró que hay que mantener los pies en el suelo...

Hay que ponerse el mono de trabajo para un partido totalmente diferente ante un Sabadell con línea de cinco al que buscarle los espacios en el área será difícil. Dimos la imagen de que si muchos equipos no nos respetaban tanto ahora lo harán más porque hacerle cinco a un Primera es muy difícil.

Sabadell y Castellón, la segunda vuelta arranca con dos partidos en casa.

Este año va a ir por tres o cuatro puntos, incluso por el 'gol average', no se puede pinchar ningún partido e intentar no perder para ir sumando.

¿Qué sensaciones tienen en el club y luciendo el brazalete?

Al Almería lo conocía porque con el Barça B jugué, pero no me imaginaba ser capitán. Al final la plantilla es muy joven y el proyecto muy grande, estoy muy bien. A Corpas lo cambiaron y disfruté el brazalete como disfruto la ciudad y el club.

¿En sus inicios disfrutaba tanto del fútbol como ahora?

Cuando pierdo soy un vinagre, incluso en los entrenamientos, pero me gusta hablar con la gente y ayudar a los jóvenes porque a mí también me ayudaron mucho. Estoy muy bien en el club y la ciudad y eso se nota en el día a día.

¿Tiene pensado montar una agencia de 'coaching' para delanteros?

Estaba esperando la comisión de Darwin y se me va a juntar con la de Sadiq.